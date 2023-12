Was Schick nach seiner langen Pause nicht erwartet hätte

Am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen Molde FK kehrt Patrik Schick nach über 13 Monaten in Leverkusens Startelf zurück. Für den Mittelstürmer wird es ein wichtiger Probelauf.

Rein tabellarisch ist die Partie von Bayer 04 Leverkusen gegen den frisch gebackenen norwegischen Pokalsieger Molde FK aus Sicht des Bundesligisten bedeutungslos. Das Team von Xabi Alonso steht nach der Maximalausbeute von fünf Siegen bereits jetzt als Gruppenerster und damit als direkter Achtelfinal-Teilnehmer fest.

Für Patrik Schick hingegen wird das Spiel jedoch eine ganz besonderes sein. Wird der tschechische Nationalspieler doch erstmals seit dem 1. November 2022 und dem 0:0 in der Champions League gegen den Club Brügge in der Leverkusener Anfangsformation stehen.

408 Tage wird der Torjäger am Donnerstag auf sein Startelf-Comeback gewartet haben. "Das ist eine lange Zeit. Aber ich kann es nicht ändern. Ich bin glücklich, dass alles Schlechte schon hinter mir liegt", sagte Schick am Mittwoch, "jetzt kann ich mich auf das fokussieren, was vor mir liegt."

"Körperlich und mental schon zu 100 Prozent bereit"

Die Perspektive erscheint alles andere als schlecht. Seine bisherigen vier Joker-Einsätze verliefen mit zwei Treffern und einem Assist überraschend erfreulich. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht erwartet, dass ich nach so langer Pause direkt schon zwei Tore schießen würde", erklärt Schick, "aber für die Mannschaft läuft es eperfekt, so war es einfach für mich reinzukommen."

Grundsätzlich sieht sich Schick für den nächsten Schritt zurück zu alter Form gewappnet. "Körperlich und mental bin ich schon zu 100 Prozent bereit. Als ich verletzt war, war es nicht einfach für mich. Momentan ist alles okay. Ich bin zu 100 Prozent fit, habe keine Probleme. Ich bin so glücklich, dass alles so gut läuft", versteckt er seine Erleichterung nicht nach einjähriger Leidenszeit wegen Adduktorenproblemen inklusiver einer Operation im Sommer.

Die Partie gegen Molde wird für Schick zum Probelauf, der Anfang 2024 Victor Boniface ersetzen muss, wenn dieser beim Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) spielt. Die Frage ist: Wie viele Einsatzminuten hat Schick schon im Tank?

Dieser ordnet bei der Antwort seine vorherige Aussage ein: "Wenn ich zu 100 Prozent fit sage, bedeutet das, dass ich ohne Probleme Fußball spielen kann. Morgen stehe ich in der Startelf. Wir schauen, wie es mir nach der ersten Hälfte geht. Ich brauche jede Minute. Ich möchte so lange spielen, wie ich kann", erklärt Schick, der auf Dauer natürlich wieder Stammkraft und nicht mehr Joker sein möchte.

Schick will Boniface "pushen"

Noch sieht er sich nicht als gleichwertigen Herausforderer für Boniface. Doch dies soll sich möglichst schnell ändern. "Ich komme aus einer langen Verletzung, also ist es nicht dasselbe", ordnet er einen persönlichen Konkurrenzkampf ein, "aber auf jeden Fall will ich ihn pushen. Ich will auch spielen."

Podcast Die Kleinen ganz groß: Kann Girona Meister werden? Weder Real, Atletico oder Barca: In der La Liga führt kein Weg am FC Girona vorbei. Außerdem: Teure Pyro für Köln, Paukenschlag bei Hansa Rostock und Zoff bei der DFL-Grundsatzentscheidung. alle Folgen

Und dass er dies so meint, wie er es sagt, unterstreicht er mit einem Griff in die Datenbank. "Ich bin ein Stürmer, der schon mehr als 20 Tore in einer Saison gemacht hat, ich will nicht auf der Bank sitzen", betont der Torjäger, der in der Spielzeit 2021/2022 in 27 Ligaspielen insgesamt 24 Treffer erzielt hatte.

Mit dem Bewusstsein, dass ihm zur Bestform noch Kondition, Wettkampfhärte und Spielrhythmus fehlen. "Ich weiß, dass ich hart arbeiten muss", sagt er, "um mir meinen Platz zu verdienen." Nach seiner Leidensgeschichte dürfte dieser Kampf für Schick allerdings die einfachste Übung darstellen.