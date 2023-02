Was Ruhnert über Isco, Laidouni und seine Zukunft sagt

Seit knapp einer Woche ist die Wintertransferperiode samt spektakulärem Deadline Day vorbei. Zeit für Oliver Ruhnert, ein wenig durchzuatmen. Und Zeit für eine Medienrunde, in der Unions Geschäftsführer Profifußball über folgende Themen gesprochen hat.

Oliver Ruhnert über ...

... das vergangene Transferfenster: "Es war nicht so eine entspannte Transferperiode, wie wir sie eigentlich erwartet hatten. Weil es sich in den letzten Tagen und Wochen doch verändert hat. Insgesamt sind wir mit dem Kader und der aktuellen Situation aber sehr zufrieden."

... den geplatzten Isco-Transfer: "Wir hatten erstmals die Idee, als er in Sevilla ausgeschieden ist. Das wäre doch eine Idee, dort anzufragen. Deswegen haben wir den Kontakt gesucht. Damals wurde uns noch gesagt, die Planungen seien etwas anders. Dann ist aber das eine oder andere nicht aufgegangen. Und dann sind wir noch mal in die Gespräche reingegangen. Und in den letzten zehn Tagen ist dann ein relativ intensiver Kontakt zustande gekommen. Wir haben gesagt: Wir holen den Spieler als zusätzliche Option. Aber wir sind jetzt nicht in eine Situation gekommen, wo wir sagen, dass wir einen anderen Spieler verpasst haben."

... Unions Standing in der Bundesliga: "Dass solche Spieler über Union nachdenken, zeigt natürlich die tolle Entwicklung in den vergangenen Jahren. Der Verein hat einfach viele interessante Facetten zu bieten. Wir leben davon, dass wir es einfach gut machen und der eine oder andere Verein sein Potenzial nicht abruft."

... Neuzugang Aissa Laidouni: "Wir hatten ihn schon lange auf dem Schirm. Es war aber nie realistisch. Das waren ganz andere Summen. Aber wie bei Juranovic sind wir dann im richtigen Moment gekommen. Es ist ja auch ein Vorgriff auf die nächste Saison."

... die aktuelle sportliche Lage: "Wir sitzen hier Anfang Februar und ich kann für die nächste Bundesligasaison planen. Das ist ein Riesen-Gut."

… den kommenden Gegner RB Leipzig: "Ich weiß gar nicht mehr, wann Leipzig das letzte Spiel verloren hat. Die Entwicklung ist für mich nicht wirklich überraschend. Wenn man die Einzelspieler nimmt, hat Leipzig schon eine sehr gute Mannschaft zusammen. Marco Rose hat es geschafft, es so zu formieren, dass es sehr stabil wirkt."

Ich habe nur gesagt, dass ich den Job nicht ewig machen werde. Ich bin nicht amtsmüde. Oliver Ruhnert

… die 40 Punkte: "Ich freue mich, wenn wir den 40. Punkt geholt haben und der Trainer ein neues Ziel ausrufen wird. Ich würde mich total über eine Top-Platzierung in drei Monaten freuen. Aber das Größte ist doch, dass wir uns jetzt als kleiner Standort mit dem kleinsten Stadion im vierten Jahr in der Bundesliga halten werden."

… den Nachwuchs: "Der Verein ist auf einem guten Weg. Aber das ist ein Prozess, der über Jahre hinweg dauert. Nichts dauert länger als eine Entwicklung eines NLZ, das dann irgendwann mal nach oben durchschlägt."

… seine Zukunft bei Union Berlin: "Ich kokettiere nicht damit, aufzuhören. Ich habe nur gesagt, dass ich den Job nicht ewig machen werde. Ich bin nicht amtsmüde. Wir unterhalten uns immer hier über alles. Aber es ändert nichts daran, dass ich irgendwann mal in eine andere Richtung weitergehen werde."