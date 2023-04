Was machen die Cardinals mit Pick Nr. 3? "Icing the kicker" mit Neuzugang Adrian Franke

Nach der Jubiläumsfolge von "Icing the kicker" biegt das Podcast-Format zwischen der Footballerei und dem kicker in Richtung Draft 2023 ab. Dieser steigt zwischen dem 27. und 29. April in Kansas City - und bietet reichlich Gesprächsstoff.

Die Crew von "Icing the kicker" hat rechtzeitig vor dem NFL-Draft 2023 Nachwuchs bekommen: Der aus Football-Kreisen als geschätzter Experte bestens bekannte Journalist Adrian Franke hat sich dem kicker angeschlossen - und wird neben seiner künftigen Tätigkeit als Kolumnist auch hin und wieder im Podcast Einschätzungen abgeben.

Zu Frankes Debüt dreht sich bei "Icing the kicker" abgesehen von ein paar News (Was passiert mit DeAndre Hopkins bei den Cardinals? Wann wird der Trade von Aaron Rodgers zu den Jets verkündet?) alles um den in knapp zwei Wochen anstehenden Draft in Kansas City.

Eine der ganz großen Fragen dabei: Was veranstalten die Arizona Cardinals mit ihrem Third Overall Pick? Wird dieser für Edge Rusher Will Anderson verwendet, wird kurzfristig noch mit den an Position 4 stehenden Indianapolis Colts getauscht oder gleich tiefer gegangen, um zum Beispiel mit den Tennessee Titans ein zukunftsträchtiges Paket zu schnüren?

Panthers, Texans, Cardinals & Co.: Das ist die Draft-Reihenfolge 2023

Darüber tauschen sich Host Kucze, Footballerei-Experte Detti, kicker-Redakteur Grille und Neuzugang Adrian fleißig aus. Der für seinen Podcast "Down Set Talk"!" (wird es weiterhin geben) bekannte Football-Kenner ist selbst Cards-Fan und hat so seine Vermutungen, was Arizona am Draft Day anstellen könnte. Außerdem gibt die Runde noch ihre Einschätzungen ab, was denn mit den top-gehandelten Rookie-Quarterbacks C.J. Stroud und Bryce Young passieren könnte. Wen holen sich die Carolina Panthers an 1, was machen die Texans?

#51: Draft-Preview mit Adrian Franke - was machen die Cardinals? Ab Mai wird NFL-Experte Adrian Franke als Kolumnist für den kicker tätig sein. Anlässlich dieser grandiosen Neuverpflichtung ist Adrian heute zu Gast bei „Icing the kicker". Zusammen mit Kucze, Detti und Grille spricht er u.a. über den Plan von Arizona im NFL-Draft, der in wenigen Tagen über die Bühne geht. An Position #3 haben die Cardinals alle Optionen - für welche werden sie sich entschieden? Dazu sprechen die Jungs über die Zukunft von Lamar Jackson, der in Baltimore mit Odell Beckham jr. einen neuen Receiver begrüßen könnte - wenn er denn bei den Ravens bleibt. Auch die Zukunft von DeAndre Hopkins ist ein Thema. Die nächste Ausgabe direkt im Anschluss an die erste Runde des NFL-Drafts gibt es am 28. April!

Die nächste Folge erscheint am 28. April 2023 (Freitag), also ausnahmsweise nicht donnerstags, um dann die großen Deals vom ersten Draft-Tag besprechen zu können.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason im zweiwöchentlichen Rhythmus - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus mit jeweils einer neuen Ausgabe pro Spieltag wird zum Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an info@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.