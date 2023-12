Extreme Play-off-Dürrephasen in der NFL: Wer hat am längsten gewartet?

New Orleans Saints - 20 Jahre

Ganze zwei Jahrzehnte vergingen, ehe die New Orleans Saints das erste Mal in ihrer Franchise-Geschichte Play-off-Luft schnuppern durften. Das Team aus "The Big Easy" hatte einst am 1. November 1966 die NFL-Zusage bekommen, 1987 schaffte es dann erst den Sprung in die Endrunde. 2009/10 folgte der bis dato einzige Titel. Getty Images