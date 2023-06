Was ein Kane-Transfer für fünf Bayern-Spieler bedeuten würde

Harry Kane (29) soll der tatsächliche Nachfolger von Robert Lewandowski werden. Was das für Auswirkungen beim FC Bayern hätte.

Wie abhängig das Spiel des FC Bayern von einer funktionierenden Nummer neun ist, haben das Jahresende 2022 und noch viel mehr das vergangene Saisonende gezeigt. Als den Münchnern unter der Regie von Julian Nagelsmann vor der WM-Pause zehn Pflichtspielsiege in Serie gelangen, war Eric Maxim Choupo-Moting einer der Hauptgründe dafür.

Und als mit Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel erst im Pokal- (gegen Freiburg) und dann im Champions-League-Viertelfinale (gegen ManCity) Schluss war und die Meisterschaft beinahe noch verspielt wurde, fehlte Choupo-Moting verletzungsbedingt. Eine Alternative für den 34-jährigen Kameruner gab es nicht. Sadio Mané, als Königstransfer aus Liverpool angepriesen, konnte nicht annähernd in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten.

Kane sehr angetan - Ist der Deal stemmbar?

Nun soll Tottenhams Rekordtorjäger Harry Kane nach München wechseln und davon sehr angetan sein, die Bayern wiederum müssten dafür so tief in die Tasche greifen wie nie zuvor für einen Spieler. Vor zwei Jahren war Manchester City bereits an den Spurs abgeprallt, weil deren Boss Daniel Levy angeblich bis zu 150 Millionen Euro für Kane verlangt hatte.

Jetzt steht der in einem Monat 30-jährige Angreifer aber nur noch bis Juni 2024 bei Tottenham unter Vertrag. Verlängert Kane nicht, könnte Englands Tabellenachter, der in der kommenden Saison international nicht vertreten sein wird, nur noch in diesem Sommer oder im Januar 2024 eine Ablöse einstreichen.

Was würde ein Kane-Transfer jedoch für die aktuelle Angriffsriege der Bayern bedeuten? Ein Blick auf fünf Spieler, die unmittelbar vom möglichen Rekord-Deal betroffen wären.

Eric Maxim Choupo-Moting (34): Der groß gewachsene Stürmer hat in der vergangenen Spielzeit zwei Dinge eindrucksvoll bewiesen; dass er einerseits nicht viele Chancen braucht, zuverlässig trifft und dem Bayern-Vortrag als Wandspieler sehr guttun kann. Dass er aber mit 34 Jahren eben nicht mehr der Jüngste ist und von Verletzungen nicht verschont bleibt. In der Rückrunde war "Choupo" nur kurz eine Alternative und am Ende der Saison gar nicht mehr. Er würde wieder in die zu Lewandowski-Zeiten gewohnte Rolle als Backup schlüpfen.

Sadio Mané (31): Der Senegalese hat laut eigener Aussage nicht vor, den FC Bayern nach einem Jahr bereits wieder zu verlassen. Der FC Bayern wiederum würde dem Großverdiener keine Steine in den Weg legen, schließlich hat Mané in seiner Debütsaison in Deutschland keine großen Spuren hinterlassen - außer jenseits der Abseitslinie. Kommt Kane, wäre Mané zumindest wieder ein klarer Kandidat für die linke Außenbahn, wo er in Liverpool einst überzeugt hatte.

Serge Gnabry (27): Apropos Außenbahn. Als Neuner trat Gnabry im Saisonendspurt in Erscheinung, erzielte wichtige Tore gegen Hertha, Bremen und Schalke, wäre in der neuen Saison aber allenfalls eine Notlösung in vorderster Front. Der zuletzt verletzte Nationalspieler würde wieder mit Leroy Sané, Kingsley Coman und eben Mané um eine Position auf den Flügeln konkurrieren.

Thomas Müller (33): Müller spielt nicht mehr immer, das hat Thomas Tuchel schon untermauert, aber auch immer wieder betont, dass das FCB-Urgestein mit einem Neuner, wie es Lewandowski war, um sich herum am besten funktioniert. Je nach Systemwahl böte sich für Müller also wieder die Option, als Zehner beziehungsweise hängende Spitze hinter Kane aufzulaufen. Gleiches gilt jedoch auch für Jamal Musiala, der anders als Müller eine tiefere Position bekleiden könnte.

Mathys Tel (18): Der bislang 20 Millionen Euro teure Teenager hat sein Potenzial in Kurzeinsätzen angedeutet, dazu stolze sechs Pflichtspieltreffer beigesteuert. Tel will sich in München durchbeißen und nicht verleihen lassen, müsste bei einem Kane-Wechsel aber zwangsläufig nochmal darüber nachdenken. Ansonsten bliebe dem Franzosen wohl lediglich ein Positionswechsel auf die Flügel - wo es ebenfalls nicht einfach wird.