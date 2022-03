Warum Wanner vorerst in der deutschen U 17 bleibt

Der Österreichische Fußballbund hat bei Paul Wanner angefragt, ein vorzeitiger Sprung in die deutsche U 21 schien zuletzt realistisch. Nun soll das 16-jährige Talent des FC Bayern in der nächsten Länderspielperiode weiter für die U 17 auflaufen. Der kicker kennt die Gründe.

Die anstehende Berufung Paul Wanners in die deutsche U 17 hat beim FC Bayern und in Wanners Umfeld für Erstaunen gesorgt, ging man doch jeweils von einer Nominierung in Antonio di Salvos U 21 aus. Nach kicker-Informationen schaltete sich U-17-Nationaltrainer Marc-Patrick Meister vehement ein und kämpfte für einen Verbleib Wanners in seiner Mannschaft.

Eine Begründung wollte Meister am Freitag nicht liefern, verwies stattdessen auf die Pressestelle des DFB, der sich schriftlich zur Nominierung Wanners wie folgt äußert: "Paul Wanner ist ein außergewöhnliches Talent, und wir freuen uns für ihn, dass seine Entwicklung beim FC Bayern München nun mit den ersten Bundesliga-Einsätzen belohnt wurde. Unser gemeinsames Ziel mit Paul und dem Verein ist es, dieses Talent auch weiterhin bestmöglich zu fördern. Dafür benötigt Paul viel Ehrgeiz und Herausforderungen, vor allem aber Spielpraxis und Geduld. Diese Spielpraxis kann er in der U 17, in einem vertrauten Umfeld, erhalten."

Stuttgart statt Hoffenheim

Tatsächlich ist Spielpraxis für den 16-Jährigen wichtig und unabdingbar für seine Entwicklung. Zwar trainiert er regelmäßig im Profiteam von Julian Nagelsmann, 2022 verbuchte er jedoch außer den vier Einwechslungen mit insgesamt 36 Minuten Spielzeit in der Bundesliga noch keinen Einsatz. Dies wird sich an diesem Wochenende ändern: Wanner fährt nach kicker-Informationen nicht mit nach Hoffenheim, sondern verstärkt die U 19 des FC Bayern im Halbfinale des DFB-Junioren-Pokals, in dem am Sonntag um 11 Uhr der VfB Stuttgart der Gegner ist.

Andere Nationen gehen andere Wege

Während in anderen Ländern wie Spanien große Talente sehr früh in älteren Jahrgängen auflaufen, verteidigt der DFB in seinem Statement an den kicker den Weg mit Wanner: "Die Chance, im Verein erste Profiluft zu schnuppern und parallel auf Nationalmannschaftsebene Verantwortung unter Gleichaltrigen zu übernehmen sowie wichtige Spielpraxis auf Wettkampfniveau zu erhalten, haben wir in den letzten Jahren vielen Spielern gemeinsam mit den Vereinen ermöglicht. Aus unserer Sicht ist dies für die individuelle Entwicklung von Paul am wertvollsten."

Dabei verweist der DFB auf das Beispiel Kai Havertz. An der Situation kann sich allerdings auch schnell etwas ändern, wie der letzte Satz der Stellungnahme zeigt: "Natürlich beobachten wir die Entwicklung fortwährend. Wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass Paul eine neue Herausforderung in seiner Entwicklung guttut, gibt es immer die Möglichkeit, ihn auch in höheren Jahrgängen einzusetzen."