Warum Wanner erst jetzt in der Regionalliga spielen darf

Paul Wanner (16) wird beim FC Bayern bleiben, aber in verschiedenen Mannschaften auflaufen. Jetzt auch mit Erlaubnis.

Drei magere Minuten erhielt Paul Wanner in der vergangenen Bundesliga-Saison noch die Chance, sich auf allerhöchstem Niveau zu zeigen, nachdem er kurz zuvor seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Bayern unterschrieben hatte.

Wanner, der sein Bundesliga-Debüt im Januar gegen Gladbach (1:2) feierte, als zahlreiche Profis Corona-positiv ausgefallen waren, kam in der Rückrunde vornehmlich in der U 19 zum Einsatz. Dort zwar stets von Beginn an, in der Summe aber auch nur viermal.

Nagelsmann testet Wanner als Davies-Backup

In der neuen Spielzeit will sich das nach wie vor erst 16-jährige Talent weiter beim FC Bayern beweisen. In der Vorbereitung testete Julian Nagelsmann den beidfüßigen Mittelfeldspieler sogar auf der linken Seite als Backup für Alphonso Davies - und Wanner fand durchaus Gefallen an diesem Experiment. Hauptsache ist, er darf spielen. Dementsprechend engagiert zeigt er sich immer wieder im Training, besticht durch seine gute Technik und Schusskraft.

Vor dem 1. August: Bundesliga ja, Regionalliga nein

Seit Montag darf Wanner theoretisch auch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auflaufen. Hintergrund: Am 1. August, also Montag, ist Wanner offiziell vom älteren B-Jugend- in den jüngeren A-Jugend-Jahrgang gewechselt. Die DFB-Jugendordnung sieht vor, dass Spieler erst dann bei den Senioren zum Einsatz kommen dürfen.

Während Wanner also längst schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hatte, blieb ihm die Chance auf Einsätze in der zweiten Mannschaft bis jetzt verwehrt.

Debüt in Aschaffenburg

Möglich ist, dass er am Sonntag (14 Uhr) gegen Viktoria Aschaffenburg in der vierten Liga debütiert. Zum heutigen Auswärtsspiel bei Aufsteiger Vilzing ist Wanner nicht mitgereist, er trainierte bei den Profis.