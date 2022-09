Warum Toppmöller den Bayern Thuram empfiehlt

Bayern gegen Bayer ist für Klaus Toppmöller trotz des Tabellenbilds ein "absolutes Spitzenspiel". Im kicker sagt der Ex-Leverkusener, wer Meister wird - und legt dem FC Bayern Marcus Thuram ans Herz.

Traf am 4. Spieltag beim Gladbacher 1:1-Remis in München: Marcus Thuram. IMAGO/MIS

Spitzenspiel oder Krisenduell? "Es treffen zwei sehr gute Mannschaften aufeinander, die zwar im Augenblick ihren Ansprüchen hinterherhinken, am Saisonende ihre Ziele in der Bundesliga aber erreichen werden", schreibt Klaus Toppmöller im kicker (Donnerstagsausgabe) über Bayer Leverkusens Gastspiel beim FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Trotz der derzeitigen Münchner Durststrecke geht der langjährige Leverkusener Trainer fest davon aus, dass der Rekordmeister erneut den Titel holen wird. "Irgendwann läuft es wieder, dann schaffen die auch mal zehn Siege am Stück. Ihre Dominanz ist nicht langweilig, sie haben einfach die besten Spieler und die beste Mannschaft." Und: "Borussia Dortmund traue ich es nicht zu, die Saison stabil zu beenden, einen anderen Konkurrenten sehen ich für die Münchner nicht."

Einen Schwachpunkt allerdings hat auch der 71-Jährige im Bayern-Kader ausgemacht. Nach dem Abschied von Robert Lewandowski fehle "nur ein Stoßstürmer", schreibt er und hat einen Transfertipp für Hasan Salihamidzic: "Wäre ich der FC Bayern, würde ich mich um Mönchengladbachs Marcus Thuram bemühen. Er ist groß, schnell, kopfballstark und im nächsten Sommer ablösefrei."

