Warum Svensson in Mainz keinen Vize-Kapitän bestimmt

Seit Sonntag ist die Entscheidung offiziell: Moussa Niakhaté ist neuer Kapitän von Mainz 05 und damit Nachfolger von Danny Latza. Einen Stellvertreter will Trainer Bo Svensson vorerst nicht bestimmen.

Bis zum Pokal-Spiel bei der SV Elversberg wollte sich Bo Svensson nicht in die Karten schauen lassen. Beim 8:7-Sieg im Elfmeterschießen (2:2) trug schließlich Moussa Niakhaté die Spielführerbinde. "Moussa ist der Kapitän", machte Svensson hinterher klar, dass es eine grundsätzliche Entscheidung war. Eine Überraschung ist die Auswahl des Cheftrainers nicht. In den bisherigen 20 Bundesligaspielen von Svensson als Trainer war trug der Franzose bereits achtmal die Spielführerbinde, als Danny Latza nicht in der Anfangsformation stand.

"Über den Stellvertreter habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wir haben sechs, sieben, acht Kandidaten mit Erfahrung und Persönlichkeit für das Kapitänsamt. Am Ende ist es für mich auch nicht so wichtig, wer die Binde trägt. Vielleicht ist es nach außen ein Zeichen, aber die Jungs wissen auch so ganz genau, welche Rolle sie in der Gruppe haben", erklärte der 05-Coach. Zum 05-Führungskreis gehören Stefan Bell, Daniel Brosinski, Adam Szalai, Dominik Kohr, Jeremiah St. Juste und Robin Zentner.

Stichtag für die Zuschauerzahl gegen Leipzig - Keine Auswärtsfans

Am Mittwoch wird sich endgültig entscheiden, wie viele Zuschauer am 1. Spieltag gegen RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr) in die Mewa-Arena dürfen. Die Ausnahmegenehmigung sieht vor, dass die Zahl der Stadionbesucher von 13.500 auf 5000 sinkt. Wenn die Corona-Inzidenz drei Tage lang 35 übersteigt, wird die Reduzierung ab dem übernächsten Tag wirksam. Zu Wochenbeginn lag sie nur bei 18,9.

Während Mainz 462 Gästefans mit zum DFB-Pokalspiel bei der SV Elversberg mitbringen durfte, sind zum Bundesligaauftakt keine Auswärtsfans zugelassen. Die Nullfünfer haben sich aus organisatorischen Gründen dagegen entschieden. Ab dem 3. Spieltag müssen die Heimklubs den Gastvereinen je nach Inzidenz fünf beziehungsweise zehn Prozent des Ticketkontingents laut Beschluss der DFL-Mitgliederversammlung zur Verfügung stellen. Welche Auswirkungen das auf die Gesamtzahl der zugelassenen Zuschauer in 05-Arena hat, ist offen. Die Ausnahmegenehmigung der Stadt gilt nur für das erste Heimspiel.