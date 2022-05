Warum die Bundesliga am Montag spielte

Ausnahmsweise fanden am Montagabend zwei Spiele in der 1. Bundesliga statt. Warum?

Ein Foto aus dem Borussia-Park an diesem Montagabend: RB Leipzig ist in Gladbach zu Gast. IMAGO/Jan Huebner

Eigentlich sind die Montagsspiele in der 1. und 2. Bundesliga abgeschafft, am 32. Spieltag erlebten sie aber gleich ein doppeltes Comeback: Bayer Leverkusen bezwang Eintracht Frankfurt an diesem Montagabend, Borussia Mönchengladbach RB Leipzig.

Hintergrund ist, dass der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, und an diesem Tag keine Profispiele in Deutschland stattfinden. Deshalb stiegen bereits am Samstag sechs statt der üblichen fünf Begegnungen. Die Paarungen mit den Europa-League-Halbfinalisten Frankfurt und Leipzig wurden dagegen auf den Montag verschoben, um den beiden Europapokal-Teilnehmern ausreichend Regenerationszeit zu ermöglichen.

