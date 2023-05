Warum Bayer bei Xhaka gute Chancen hat

Wird Granit Xhaka der neue Sechser für Leverkusens Trainer Xabi Alonso? Klar ist: Bayer 04 möchte den 30-jährigen Schweizer Nationalspieler vom FC Arsenal verpflichten. Und der Werksklub hat bei dem ehemaligen Gladbacher tatsächlich gute Karten.

So trifft ein Bericht des "Mirror" zu, dass sich Bayer 04 Leverkusen intensiv bemüht, Granit Xhaka für die kommende Saison unter Vertrag zu nehmen. Der Linksfuß wäre der von Bayer gesuchte echte Sechser, ein Leader, ein giftiger, zweikampfstarker Stratege mit präzisem Passspiel und großem Siegeswillen, der die Position vor der Abwehr auch alleine bekleiden kann.

Für den Schweizer, der noch bis 2024 an den FC Arsenal gebunden ist, müsste der Bundesligist eine Ablöse von etwa 15 Millionen Euro an den Tabellenzweiten der Premier League überweisen. Zu dieser Summe wären die Engländer bereit, den Stammspieler (34 Ligaeinsätze, fünf Tore in dieser Saison) im Sommer gehen zu lassen.

Damit stellen sich die finanziellen Rahmenbedingungen eines Transfers ganz anders dar als noch im Sommer 2022. Schon damals versuchte Bayer, den ehemaligen Gladbacher unter das Bayer-Kreuz zu locken. Doch die 30 Millionen Euro, die die Londoner seinerzeit für den heute 30-Jährigen aufriefen, machten das Vorhaben zunichte.

Familiäre Gründe sprechen für Bayer

Dass Bayer sich um eine feste Größe eines Topklubs der Premier League bemüht und sich dabei sogar durchaus gute Chancen ausrechnen darf, den Zuschlag Xhakas zu erhalten, hat natürlich keine wirtschaftlichen Gründe. Vielmehr spielt den Leverkusenern Xhakas private Situation in die Karten.

So wünscht sich dessen Frau, die Xhaka in seiner Zeit bei der Borussia in Mönchengladbach kennengelernt hat, schon seit längerer Zeit eine Rückkehr ins Rheinland. Dies könnte dazu führen, dass Xhaka, der 2016 für 45 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach nach London wechselte, nach sieben Jahren in der Premier League tatsächlich in die Bundesliga zurückkehrt.