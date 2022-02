Warten und Hoffen auf Kalajdzic

Zum Start in die neue Trainingswoche ist Waldemar Anton wieder zur Mannschaft gestoßen. Sasa Kalajdzic trainierte im Kraftraum, könnte aber bis zum Samstag gegen Bochum einsatzbereit sein.

Anton, der sich am vergangenen Mittwoch nach einem positiven Corona-Test in häusliche Isolation verabschiedet und daraufhin in Leverkusen gefehlt hatte, ist wieder zurück. Der Verteidiger, der bereits in der Hinrunde positiv ausgefallen war und diesmal ohne Symptome zum Zuschauen verdonnert war, konnte sich Anfang der Woche erfolgreich freitesten. Davon ist Omar Marmoush noch ein paar Tage entfernt. Der Ägypter, der vollständig geimpft ist, wurde am Freitag positiv getestet und ging in Isolation. Er droht allerdings nicht rechtzeitig und in wettbewerbsfähigem Zustand gegen den VfL zurückkehren zu können.

Hoffnung gibt es dagegen bei Kalajdzic. Auch wenn er die Trainingswoche im Kraftraum begann. Der Stürmer laboriert weiterhin an einer Wadenverletzung. Allerdings ist man optimistisch, dass sich der Zustand des Österreichers von Tag zu Tag verbessert und er eine Option für das Duell mit dem Aufsteiger sein kann.