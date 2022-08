Warten auf Füllkrug: Wäre Burke als Ersatz schon bereit?

Eine Muskelprellung am Oberschenkel gefährdet den Einsatz von Niclas Füllkrug gegen den VfB Stuttgart. Beim SV Werder Bremen wird wohl bis zuletzt auf grünes Licht in dieser Personalie gewartet. Auch, weil der mögliche Ersatzkandidat eher noch etwas Zeit benötigt.

Von "Tag zu Tag" wollen sie ihn Bremen schauen, ob es letztlich reichen könnte für Niclas Füllkrug, am 2. Bundesliga-Spieltag gegen Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufzulaufen. Doch von Montag auf Dienstag ergaben sich bis dato noch keine neuen Erkenntnisse wie sich die Beschwerden des Stürmers entwickeln, nachdem er am vergangenen Samstag in Wolfsburg in der 80. Minute ausgewechselt werden musste - aufgrund einer Muskelprellung am Oberschenkel.

Bei der Frage nach einer möglichen Alternative für den 29-Jährigen im Bremer Angriff landet man zwangsläufig bei Oliver Burke, der Füllkrug beim 2:2-Unentschieden zum Bundesliga-Auftakt ebenfalls ersetzt hatte. Der vierte Stürmer im Kader neben Marvin Ducksch und Eren Dinkci steigt nach wochenlangen muskulären Problemen am Dienstag gerade erst wieder ins Training ein. Doch wäre Burke schon bereit für einen Startelfeinsatz?

Noch sagt Werder-Coach Ole Werner einigermaßen hoffnungsvoll: "Erstmal schauen wir, wie es mit Fülle läuft. Wir haben ja noch eine Woche vor uns und gucken mal, wie sich die Dinge entwickeln." Und dann gäbe es immer noch "mehrere Optionen", den möglichen Ausfall aufzufangen.

Werner über Burke: "Da arbeiten wir dran"

Ob der Neuzugang von Sheffield United dafür jedoch direkt eingeplant ist, erscheint zumindest fraglich, indem der Coach ausführt: "Er ist jemand, der natürlich über sehr hohes Tempo verfügt, der aber in den Abläufen - wann biete ich mich wo an - und vom Timing und den Laufwegen her noch Luft nach oben hat." Burke könne seine Schnelligkeit noch besser einsetzen, "da arbeiten wir mit ihm gemeinsam dran".

Romano Schmid befindet sich nach seinem positiven Test und einigen Symptomen vom Freitag indes auf dem Weg der Besserung. Noch könne Werner jedoch nicht seriös bewerten, wann der Österreicher zurück zur Mannschaft stößt.