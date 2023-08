Wanitzek: "Haben nicht viel zugelassen"

Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken nun der nächste Rückschlag: Am Freitagabend hat der KSC erstmals in dieser Saison ein Ligaspiel verloren. Kapitän Marvin Wanitzek machte die fehlende Klarheit im letzten Drittel als Problem aus.

Machte die fehlende Klarheit im letzten Drittel als Problem aus: Marvin Wanitzek. IMAGO/Eibner