Walter unterschreibt am Mittwoch - und richtet warme Worte an Leibold

Am Mittwoch reist der Hamburger SV wie im Vorjahr ins spanische Sotogrande: Ohne Tom Mickel, der sich einen Rippenbruch zugezogen hat, und ohne im Tim Leibold, der in die USA wechselt. Dafür mit einem Trainer, der bis zum Abflug dann wohl seinen neuen und bereits ausgehandelten Vertrag unterschrieben haben wird.

Die Frage nach dem Zeitpunkt beantwortete Tim Walter auch nach der letzten Einheit in Hamburg am Dienstag mit einem Lächeln. "Mal sehen, ob ich vorher noch Zeit habe und der Füllfederhalter schon gefüllt ist." Die Zukunft des 47-Jährigen soll Mittwoch offiziell besiegelt werden, sie ist einzig noch von der Formalie abhängig. Wie auch die von Tim Leibold.

Der Ex-Kapitän muss vor seinem ablösefreien Wechsel zu Sporting Kansas City noch allerhand Formalitäten erledigen, von Walter gibt es zum Abschied warme Worte. "Es tut mir sehr, sehr leid, dass Tim das, was er hier angefangen hat, nicht zum Abschluss bringen kann", sagt der Trainer und verrät, dass dem Entschluss des Linksverteidigers ein sehr offenes Perspektivgespräch vorausgegangen ist. "Wir hatten immer einen sehr guten Austausch, waren immer ehrlich miteinander." Das bedeutet in diesem Fall: "Ich habe ihm gesagt, dass ich Miro Muheim auf seiner Position momentan im Vorteil sehe." Ein halbes Jahr vor Vertragsende hatte dies mit der Chance auf einen Drei-Jahres-Vertrag in der MLS zur Folge, "dass Tim sich verändern wollte, und, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."

Kittel bleibt

Dass der Leibold-Deal vom Spielerberater Alen Augustincic abgewickelt wurde, der beim HSV zudem Sonny Kittel vertritt und diesen schon im vergangenen Sommer fast in die USA vermittelt hätte, bedeutet indes keinen weiteren Abgang. "Sonny", stellt Walter klar, "bleibt bei uns." Auch der Vertrag des seit Freitag 30-jährigen Offensivmannes endet am 30. Juni, sportlich aber spielt er in den Plänen des Trainers eine bedeutende Rolle: "Bei Sonny würde ich mein Veto einlegen."

Mickel erleidet Rippenbruch

Leibold also macht die Dienstreise ins Trainingslager nicht mit, Mickel muss ebenso passen. Gerade erst von einer Sprunggelenk-Operation genesen, hat sich der Ersatz-Keeper bei seiner zweiten torwartspezifischen Einheit direkt eine Rippe gebrochen, und der Coach klagt: "Es ist für Tom bitter, aber auch für uns, weil er als Typ ein ganz wichtiger Teil für unsere Mannschaft ist."

Diese hebt ansonsten in kompletter Besetzung nach Spanien ab. Das heißt: Auch Laszlo Benes wird mit im Flieger sitzen. Der Mittelfeldmann laboriert seit dem Wochenende an muskulären Problemen, Walter aber hofft, "dass er gegen Ende des Trainingslagers wieder einsteigen kann."