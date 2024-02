Walter: "Es bricht mir das Herz"

Dass die Beziehung zwischen Tim Walter und dem HSV eine Besondere war, stand immer außer Frage. Tim Walter hat in Hamburg mit seiner Art emotionalisiert. Und sich nun überaus emotional verabschiedet.

In der neuen Ausgabe des Vereinsmagazins "HSVlive", das treffenderweise zum Heimdebüt von Steffen Baumgart gegen die SV Elversberg am kommenden Sonntag erscheint, hat der Ex-Trainer einen bewegenden Abschiedsbrief an die HSV-Fans geschrieben. In diesem gewährt er tiefe Einblicke in sein Seelenleben. "Es bricht mir das Herz, dass ich mich auf diesem Weg von euch allen verabschieden muss. Zweieinhalb Jahre war es mein ganzes Bestreben, mit euch gemeinsam in die 1. Liga aufzusteigen. Dafür habe ich jeden Tag alles gegeben."

Nach einem 3:4 gegen Hannover 96 war vor knapp zwei Wochen Schluss für den beim Anhang beliebten Coach, und Walter räumt bemerkenswert offen ein, dass das vorzeitige Ende an ihm nagt: "Dass wir es nicht zusammen geschafft haben, macht mich sehr traurig. Und in Anbetracht mancher Geschehnisse auch sehr wütend." Er spielt dabei auf die Dopingsperre gegen Innenverteidiger Mario Vuskovic an, der seine Unschuld beteuert, und auf den dramatischen letzten Spieltag der Vorsaison, als das große Ziel nach einem 1:0-Sieg in Sandhausen schon erreicht erschien, ehe der direkte Konkurrent Heidenheim durch zwei Treffer in der Nachspielzeit in Regensburg noch in der Tabelle vorbeigezogen ist.

Zweimal scheiterte der HSV unter Walter letztlich in der Relegation, und es war auch der Umgang der Hamburger mit Tiefschlägen wie diesen, die bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen haben. "Auch in den schlimmsten Niederlagen haben wir immer alle zusammengehalten, uns gegenseitig gestützt, aufgebaut und weitergemacht." Deshalb konstatiert er: "Es überwiegt Dankbarkeit, Teil und Mitgestalter eines so großartigen Vereins gewesen sein zu dürfen."

Ausdrücklich kein böses Blut gibt es auch in Richtung der Entscheider Jonas Boldt und Claus Costa. Sportvorstand und Sportdirektor hatten am Ende die Reißleine gezogen, weil sie den Aufstieg in Gefahr gesehen und Verunsicherung in der Mannschaft gespürt haben. Walter aber schreibt auch an das Duo warme Worte: "Jonas und Claus - ihr wart mir immer ein großer Rückhalt. Es war mir jeden Tag eine große Ehre mit euch."