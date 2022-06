Yarmolenkos Eigentor entscheidet: Wales nach 64 Jahren wieder bei der WM

Wales hat das letzte europäische Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar gelöst. Im Play-off-Finale setzten sich die Welsh Dragons knapp mit 1:0 gegen die Ukraine durch.

Wales hatte beim 1:2 in der Nations League gegen Polen zuletzt Kräfte geschont und schickte gegen die Ukraine eine beinahe komplett veränderte Startelf aufs Feld. Die Gäste begannen hingegen mit dem gleichen Personal, das am Mittwoch gegen Schottland den Einzug ins Play-off-Finale perfekt machte.

Im Regen von Cardiff war vom Anpfiff weg sehr viel Tempo in der Partie, beide Teams begannen forsch. Bereits nach zwei Minuten lag der Ball das erste Mal im Netz, Zinchenkos schnell ausgeführter Freistoß zählte aber nicht, da der Ball vom spanischen Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz noch nicht freigegeben war. Die Waliser waren ebenfalls auf ein frühes Tor aus, in der Anfangsphase musste die Ukraine zahlreiche Hereingaben im Sechzehner verteidigen.

Ukraine verzweifelt an Hennessey

Für gefährliche Abschlüsse sorgte aber weiterhin nur das Team von Oleksandr Petrakov, Tsygankov (9.) und Yaremchuk (12.) scheiterten jedoch am starken walisischen Keeper Hennessey. Bei Wales kam der Angriff um Bale nicht wirklich ins Spiel, nach einer halben Stunde musste Hennessey erneut gegen Tsygankov und Zinchenko parieren. Der Ukraine war lediglich vorzuwerfen, sich für den bis dato betriebenen Aufwand nicht belohnt zu haben - genau das wurde nach 34 Minuten dann bestraft: Bale brachte einen Freistoß aus 20 Metern gefährlich aufs Tor, Yarmolenko fälschte mit dem Kopf unhaltbar für Bushchan ab - 1:0 für Wales.

Die Ukraine wollte noch vor der Pause antworten, die Hausherren konnten die phasenweise wütenden Angriffe aber verteidigen. Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zudem Glück, dass Wales nicht auf 2:0 stellte - nach einem schönen Konter schoss Ramsey aus sieben Metern knapp vorbei (49.). Dann stellten die Waliser das Offensivspiel aber wieder ein, die Ukraine wurde dominanter. Nach 56 Minuten hatte Tsygankov die bis dato beste Chance für die Osteuropäer, aus kurzer Distanz scheiterte er aber erneut an Hennessey.

Johnson scheitert am Pfosten

Die Gäste blieben am Drücker und schnürten Wales lange Zeit am eigenen Strafraum ein, zu oft schloss die Ukraine aber zu überhastet ab. In Minute 76 wäre den Welsh Dragons beinahe die Vorentscheidung gelungen, doch der eingewechselte Johnson traf nur den linken Pfosten und Bushchan parierte kurz darauf eine Direktabnahme von Bale. Kurzzeitig ging es hin und her, auf der Gegenseite warf sich Davies in höchster Not in einen Schuss von Yarmolenko.

Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durfte sich Hennessey nochmals auszeichnen, einen Kopfball von Dovbyk kratzte der Schlussmann reaktionsschnell von der Linie. In den letzten Minuten warf die Ukraine nochmal alles nach vorne, der Ausgleich sollte den tapferen Gästen aber nicht mehr gelingen.

So brachte Wales die knappe Führung über die Zeit, das letzte europäische WM-Ticket war gelöst und die erste Endrunden-Teilnahme seit 1958 eingetütet.