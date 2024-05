Waldhof-Planungen für die neue Saison beginnen

Durch das 4:2 gegen Sandhausen hielt Mannheim am Samstag die Klasse. Daher besitzt der Technische Leiter Sport Anthony Loviso nun Planungssicherheit. "Es ist vieles vorbereitet, und es sind viele Gespräche geführt worden. Jetzt wissen wir, in welcher Liga wir spielen - und jetzt geht es los", so Loviso. Unter anderem stehen die wohl auslaufenden Verträge von Stammspieler wie Marcel Seegert (30), Luca Bolay (21), Bentley Baxter Bahn (31) und Martin Kobylanski (30) oben auf der Agenda.