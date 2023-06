Voss-Tecklenburg nimmt drei zusätzliche Spielerinnen zu erstem Trainingslager mit

Die Bundestrainerin erweitert ihr Aufgebot für die erste Phase der WM-Vorbereitung. Janina Minge, Carlotta Wamser und Melissa Kössler dürfen sich acht Tage lang zeigen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Janina Minge (23, SC Freiburg), Carlotta Wamser (19, Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (23, TSG Hoffenheim) für den ersten WM-Vorbereitungslehrgang vom 20. Juni bis 28. Juni in Herzogenaurach nachnominiert. Das gab der DFB am Montag bekannt. Somit stehen für das erste Testspiel am 24. Juni (ab 18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Offenbach gegen Vietnam nominell 31 Spielerinnen zur Verfügung.

"Wir haben uns dazu entschieden, drei Spielerinnen für den ersten Lehrgang nachzunominieren, um auf einen größeren Pool zurückgreifen zu können", so Voss-Tecklenburg auf der Website des deutschen Verbandes. Damit reagiert die 55-Jährige auch auf den Abstellungsstreit mit dem FC Bayern: Mit Lina Magull, Sydney Lohmann, Lea Schüller, Klara Bühl und Carolin Simon reisen gleich fünf Spielerinnen erst am 23. Juni nach Herzogenaurach und sind dementsprechend für das Länderspiel am 24. Juni vermutlich keine Kandidatinnen für die Startelf.

"Zudem wollen wir auch auf die Belastung der Wolfsburgerinnen in den vergangenen Wochen entsprechend Rücksicht nehmen", begründet die Bundestrainerin ihre Entscheidung weiter. Die Spielerinnen des VfL hatten am 18. Mai den DFB-Pokal gewonnen und waren vor zwei Tagen denkbar knapp mit 2:3 gegen den FC Barcelona im Champions-League-Finale gescheitert.

Mehr Optionen in der Offensive

Mit Minge, Wamser und Kössler stoßen nicht nur drei junge Spielerinnen zum vorläufigen Kader dazu, sondern auch drei offensiv-orientierte: Beim Tabellensechsten aus Freiburg stand Mittelfeldspielerin Minge in jedem Spiel der abgelaufenen Bundesligasaison in der Startelf, war mit neun Treffern beste Torschützin der Breisgauerinnen und traf im DFB-Pokalfinale zum zwischenzeitlichen 1:1. Die 23-Jährige gab ihr Nationalmannschaftsdebüt im Februar beim 1:1 gegen Schweden.

Melissa Kössler wusste in ihrer ersten Saison für die TSG Hoffenheim zu überzeugen: In 20 Einsätzen traf die 23-jährige Stürmerin neun Mal und damit häufiger als jede ihrer Teamkolleginnen. Für die gebürtige Potsdamerin ist es ebenso die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft wie für die 19-jährige Wamser. Die junge Stürmerin wurde bei Eintracht Frankfurt in 19 Ligaspielen immer eingewechselt und erzielte dabei zwei Tore.