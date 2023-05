Vorzeitiges Saisonende für Bynoe-Gittens

Borussia Dortmund muss im Meisterschaftsduell mit dem FC Bayern auf Jamie Bynoe-Gittens verzichten. Der englische Flügelspieler des BVB muss sich an der linken Schulter operieren lassen und wird daher erst im Laufe der kommenden Sommer-Vorbereitung wieder einsatzfähig sein.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Bynoe-Gittens immer wieder mit Problemen an der linken Schulter zu kämpfen. Schon im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (6:1) Mitte März konnte der 18-Jährige daher nicht mitspielen, auch das 6:0 am vergangenen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg erlebte er von der Tribüne aus. Bei den Partien gegen Union Berlin (2:1) und in Stuttgart (3:3) wirkte er jeweils für einige Minute mit, in München (2:4), gegen Frankfurt (4:0) und in Bochum (1:1) saß er über die komplette Distanz auf der Bank.

Um die Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen, entschloss sich Bynoe-Gittens nun in Absprache mit der medizinischen Abteilung des BVB zu einer Operation. Er wird deshalb für den Rest der Saison ausfallen und voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Sommer-Vorbereitung wieder voll einsteigen können. Zunächst hatte "Bild" darüber berichtet.

zum Thema BVB zeigt neues Heimtrikot

Bereits im U-Bereich hatte Bynoe-Gittens immer wieder Probleme mit beiden Schultern. An der rechten Schulter wurde er daher bereits im vergangenen September operiert und hatte dort anschließend keine Schmerzen oder Einschränkungen mehr. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich der BVB auch von der in Kürze erfolgenden Operation an der linken Schulter.