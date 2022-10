Vorzeitige Vertragsverlängerung: Hecking bleibt FCN-Sportvorstand

Der 1. FC Nürnberg und Sportvorstand Dieter Hecking haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt.

Hecking, der die sportlichen Geschicke beim Club seit seiner Verpflichtung im Juli 2020 verantwortet, dankte dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und wird auf der vereinseigenen Website wie folgt zitiert: "Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, um abzuwägen, wie meine persönliche Zukunft aussehen soll. Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich beim 1. FC Nürnberg und in der aktuellen Funktion genau richtig aufgehoben bin. Ich habe die Entscheidung aus voller Überzeugung und mit dem größten Respekt gegenüber der Aufgabe getroffen."

In den zurückliegenden gut zwei Jahren war meine Arbeit bestimmt nicht fehlerfrei. Wir haben aber viele für den Verein wichtige und zukunftsgerichtete Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dieter Hecking

Der 58-jährige Ex-Profi und -Trainer zeigte sich rückblickend auch selbstkritisch: "In den zurückliegenden gut zwei Jahren war meine Arbeit bestimmt nicht fehlerfrei. Wir haben aber viele für den Verein wichtige und zukunftsgerichtete Maßnahmen auf den Weg gebracht. Diese Maßnahmen stehen leider noch nicht im Einklang mit einer konstant sportlichen Performance im Lizenzbereich. Wir sind genau wie der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass sich das ändern wird."

Aktuell rangieren die ambitionierten Franken, die sich auf der Trainerposition mit Markus Weinzierl jüngst neu aufgestellt haben, auf Tabellenplatz 16 und liegen damit meilenweit hinter den Erwartungen zurück.

Dr. Grethlein: "Zusammenhalt im Verein spürbar gewachsen"

"Trotz der aktuell unbefriedigenden Tabellensituation" bewertet der Aufsichtsratsvorsitzende des FCN, Dr. Thomas Grethlein, die Entwicklung im sportlichen Bereich als positiv. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Dieter Hecking dort sowohl in der Kaderzusammenstellung als auch in der Mitarbeiterführung und der strukturellen Organisation positive Wirkung erzeugt hat. Dies soll fortgesetzt und in den Ergebnissen und in Erfolgen sichtbar werden." Mit Hecking sei der Zusammenhalt im Verein spürbar gewachsen.