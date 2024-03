"Vorsichtige Entwarnung": Glück im Unglück für Bremen-Keeper Zetterer

Steht Michael Zetterer am Freitagabend in Frankfurt wieder im Werder-Tor oder muss der Bremer Stammkeeper durch Jiri Pavlenka vertreten werden? Nach einem Zusammenprall am Samstag gab der SVW am Sonntag zumindest "leichte Entwarnung".

Er verletzte sich am Samstag in der Schlussphase: Michael Zetterer. imago images