Vorlage, fast Krönung und eine Mitschuld: So lief Murkins Debüt

Das 1:0 aufgelegt, das 2:0 vergeben und am Ende den Ausgleich mitverschuldet: Schalkes Neuzugang Derry Murkin legte in Wiesbaden ein durchwachsenes Debüt hin.

Schalkes Spieler sind froh, dass ihr Anliegen bei Thomas Reis nicht auf taube Ohren gestoßen ist. Der Trainer kam dem Wunsch der Mannschaft nach drei Niederlagen aus den ersten vier Partien nach und erwartete gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden eine nicht ganz so offensiv ausgerichtete Gangart. Die Elf fühlte sich damit deutlich wohler. Innenverteidiger Timo Baumgartl sprach nach dem 1:1 - ungeachtet des bitteren Ausgangs - vom bislang stabilsten Schalker Defensivauftritt in dieser Saison.

Involviert beim späten Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit war ausgerechnet ein Mann, der wegen seiner Verteidiger-Qualitäten geholt worden ist. Derry Murkin wurde erst wenige Tage vor dem Spiel beim Aufsteiger verpflichtet (er kam für fast eine Million Euro Ablöse vom FC Volendam) und ist für die linke Verteidigerposition vorgesehen.

Murkin auf den Flügel beordert

Kurios: Der 24-Jährige, zur Pause eingewechselt, wurde bei seiner Premiere auf den Flügel beordert. Die Positionierung war mit Bedacht gewählt. Reis hatte offenbar Bedenken, was Murkins Defensivverhalten betraf. "Es ist doch klar, dass Derry noch nicht alle taktischen Abläufe draufhat", nannte Reis als Begründung.

Die Entstehung des Gegentores sollte dem Trainer Recht geben. Am 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Murkin eine Mitschuld, als er Robin Heußer ungestört in den Strafraum ziehen ließ. Dieser Vorstoß mündete im Ausgleich durch Max Reinthaler.

Eine Vorlage und fast die Krönung

Aber: Dass Murkin eben auch offensiv für Gefahr sorgen kann (auch ein Grund für seine Verpflichtung), untermauerte er mehrmals. Mit ihm kam deutlich mehr Schwung ins Schalker Spiel, gipfelnd in der Vorlage, die der Engländer bei der Führung durch Tobias Mohr leistete (54.).

Fast wäre Murkin die absolute Krönung gelungen. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit hatte er das 2:0 auf dem Fuß, es wäre ziemlich sicher die Entscheidung gegen den bis dahin arg harmlosen Aufsteiger gewesen. Doch Reinthaler rettete für den bereits überwundenen Torwart Florian Stritzel.

Test gegen Ulm

In der Länderspielpause wird sich Murkin nun intensiv mit den Abläufen bei seinem neuen Team vertraut machen können. Am Freitag bestreiten die Königsblauen einen Test beim Drittligisten SSV Ulm (18.30 Uhr). Dann soll auch Tomas Kalas mitwirken. Wie Murkin war auch der Innenverteidiger in der Endphase der Transferperiode zum FC Schalke gestoßen, wegen Trainingsrückstands gehörte Kalas gegen den SV Wehen Wiesbaden noch nicht zum Aufgebot der Gelsenkirchener.