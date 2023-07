Vorfälle beim Revierderby: DFB verurteilt Dortmund zu Geldstrafe

Borussia Dortmund wird wegen des Verhaltens seiner Anhänger vom DFB zur Kasse gebeten - vor allem wegen Vorfällen beim Revierderby gegen Schalke 04.

Wie der Verband am Montag mitteilte, verurteilte das DFB-Sportgericht den deutschen Vize-Meister im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zu einer Geldstrafe von 88.000 Euro. Davon kann der Verein bis zu 29.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen aufwenden. Als Grund für die Sanktion nennt der DFB das unsportliche Verhalten von BVB-Anhängern in drei Fällen.

Der Großteil der bestraften Vorfälle spielte sich beim Revierderby des BVB bei Schalke 04 (2:2) am 11. März ab. Dortmunder Fans hatten vor Beginn der Partie eine Bengalische Fackel gezündet, diese in Richtung Spielfeld geworfen und dabei einen am Spielfeld stehenden Journalisten getroffen. Das Medienleibchen und die Jacke der Person hatten daraufhin Feuer gefangen, ein schnelles Löschen durch Ordnungskräfte habe eine Verletzung des Mannes verhindert, heißt es in der DFB-Mitteilung. Außerdem seien im Gästeblock "zu Spielbeginn und während der Partie mindestens 48 weitere pyrotechnische Gegenstände" abgebrannt worden.

Ein weiterer Teil der Strafe entfällt auf Vorfälle bei der Partie des BVB gegen Borussia Mönchengladbach (5:2) am 13. Mai. Bei dieser Partie hatten BVB-Anhänger der Mitteilung zufolge 15 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Auch Heidenheim muss zahlen

Ebenfalls am Montag verkündete der DFB eine Strafe für Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim. Der Verein von der Ostalb muss 7.300 Euro zahlen, weil Anhänger des Vereins am letzten Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Saison beim dramatischen Sieg über Jahn Regensburg drei Bengalische Feuer sowie fünf Rauchtöpfe abgebrannt hatten. In der 58. Minute hatten sie nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor zum 1:2 aus Heidenheimer Sicht mindestens fünf Gegenstände in den Innenraum geworfen.