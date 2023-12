Vorbild Frankfurt: Deutsche Europa-League-Teams in England

Freiburg braucht bei West Ham United am Donnerstag einen Sieg fürs direkte Achtelfinal-Ticket. Insgesamt ist die deutsche Europa-League-Bilanz bei englischen Teams negativ. Zuletzt gab es aber ein leuchtendes Vorbild.

Zehnmal war ein Bundesligist bisher in der Europa League bei einem englischen Klub zu Gast, dabei gab es drei Siege und sechs Niederlagen. Und das 1:1 von Eintracht Frankfurt beim FC Chelsea im Halbfinale der Saison 2018/19. Letztlich haben die Hessen diese Partie auf dramatische Weise im Elfmeterschießen mit 3:4 verloren.

Dennoch ist die Eintracht für einen Großteil der positiven Bilanz verantwortlich. Und ganz alleine für die jüngste Serie von zwei Siegen der Bundesligisten, die in der Europa League im Mutterland des Fußballs gastierten. Den ersten Erfolg hatte Dortmund 2016 im Achtelfinal-Rückspiel bei Tottenham (2:1) erreicht.

In der Gruppenphase der Saison 2019/20 gewann die SGE am 5. Spieltag mit 2:1 beim FC Arsenal. Noch wichtiger aber war ein Erfolg 2022 auf dem Weg zum glorreichen Titelgewinn in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Im Halbfinal-Hinspiel legte die Eintracht mit einem 2:1-Sieg bei West Ham United den Grundstein für den Einzug ins Endspiel.

"Wir machen jetzt keine Videos von Frankfurt"

Die Eintracht als leuchtendes Vorbild also, wie man in diesem Wettbewerb in England gewinnt. "Die Eintracht war in der Offensive eine Zeit lang mal nicht so schlecht besetzt", sagt Streich dazu: "Wir aber auch nicht. Abschauen? Wir machen jetzt keine Videos von Frankfurt. Die Jungs sind eh mutig, nicht ängstlich und wollen sowieso zeigen, dass sie Fußball spielen können."

Der Fokus auf die Qualitäten seiner eigenen Mannschaft hat seine Berechtigung. So ist Freiburg beispielweise die einzige Mannschaft neben Alkmaar und Manchester United, die zwei Spiele hintereinander mit jeweils mindestens fünf Toren Differenz in der Europa League gewonnen hat.

Dem 5:0 über den serbischen Vizemeister Backa Topola folgte das noch überraschendere 5:0 gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. United gelang dieser spezielle Doppelpack 2019/20 gegen Club Brügge und den Linzer ASK (jeweils 5:0), Alkmaar ebenfalls 2019/20 in den beiden Spielen gegen den FC Astana (6:0 H, 5:0 A).

Zudem könnte der SC seinen eigenen Rekord aus der vergangenen Saison einstellen: Vier Siege in Serie in der Europa League. Damals waren es Erfolge gegen Qarabag Agdam, Piräus und zweimal gegen den FC Nantes. Diesmal könnten die beiden Siege gegen Backa Topola und Piräus im Londoner Olympia-Stadion veredelt werden mit dem direkten Achtelfinal-Ticket, das die erfreuliche Ersparnis von zwei sicher schweren Play-off-Spielen im Februar mit sich brächte.