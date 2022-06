Vorbereitung mit den Profis: Schalke verlängert mit Sané

Der FC Schalke 04 hat Talent Sidi Sané (19) mit einem neuen Vertrag bis 30. Juni 2024 ausgestattet. Das gaben die Königsblauen am Sonntagvormittag bekannt.

Der 19-jährige Angreifer absolviert "einen wesentlichen Teil der Sommervorbereitung mit der Bundesligamannschaft", wie S04 mitteilte. Ins Training einsteigen wird der Rechtsaußen aber bereits am Dienstag, wenn die U 23 von Cheftrainer Jakob Fimpel die Arbeit nach der Sommerpause wiederaufnimmt.

"Sidi ist ein toller Junge, der sich trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sehr gut entwickelt hat", wird Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, zitiert: "Wir sind froh, dass er in der abgelaufenen Saison viele Spiele in der U 19 unter Norbert Elgert bestreiten konnte. Nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren. Wir freuen uns, wenn junge Spieler aus der Knappenschmiede die Möglichkeit erhalten, sich bei der ersten Mannschaft zu präsentieren. Sidi wird der Knappenschmiede insofern erhalten bleiben, da er Spielpraxis in der U 23 sammeln wird."

Bereits in der vergangenen Saison feierte Sané sein U-23-Debüt: Am 34. Spieltag der Regionalliga West kam er gegen den Bonner SC über die volle Distanz zum Einsatz. Bei der U 19 stand er in allen 18 Partien der A-Junioren-Bundesliga auf dem Platz und erzielte dabei sechs Tore. Außerdem war Sané in der abgelaufenen Spielzeit bereits Trainingsgast bei den Profis.

Sané läuft seit der Saison 2011/12 für Königsblau auf. Bevor der 1,87 Meter große Flügelflitzer seinen Weg zum S04 fand, wurde er bei Bayer 04 Leverkusen und der SG Wattenscheid 09 ausgebildet.