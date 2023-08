Vor "Spezialspiel" in München: Maaßen erteilt Berisha Startelfgarantie

Am Sonntag gastiert der FC Augsburg zum Abschluss des zweiten Spieltags beim FC Bayern München. Mut machen Trainer Enrico Maaßen die letzten Duelle mit dem Rekordmeister - und Stürmer Mergim Berisha.

Auch am kommenden Sonntag soll Mergim Berisha gegen den FC Bayern seine Qualität unter Beweis stellen. picture alliance / SvenSimon

"Eines der wenigen Spezialspiele" ist das Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern für Enrico Maaßen, der mit seiner Mannschaft auf den zufriedenstellenden 4:4-Auftakt gegen Gladbach aufbauen möchte. Auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag sprach Augsburgs Trainer derweil untypischerweise eine Startelfgarantie für Stürmer Mergim Berisha aus, der eine positive Bilanz gegen den FCB aufweisen kann.

Ärgert der wechselwillige Berisha den FCB erneut?

"Bei 100 Prozent ist er noch nicht, kann er auch nicht sein, nach der langen Ausfallzeit", erklärte Maaßen angesprochen auf den aktuellen Fitnesszustand des Angreifers. Berisha hatte nach überstandenem Innenbandanriss am letzten Wochenende sein Startelfcomeback gefeiert und "kommt den 100 Prozent immer näher", so der Coach. Mit fünf Treffern aus vier Duellen mit dem Rekordmeister gilt der 25-Jährige beinahe schon als eine Art Bayern-Schreck, auch in der letzten Partie gegen die Münchner netzte der 1,88m große Mittelstürmer ein (3:5).

Und auch wenn der gebürtige Berchtesgadener weiterhin einen Wechsel in diesem Sommer anstrebt, möchte Enrico Maaßen nicht auf die Qualität Berishas verzichten, solange er eben noch auf jene setzen kann.

Auch Vargas fraglich - Oxford-Comeback nicht absehbar

Im Gegensatz zum Offensivmann stehen hinter den Einsätzen von Ruben Vargas, Robert Gumny sowie Nathanael Mbuku zwei Tage vor dem Auswärtsspiel noch Fragezeichen. Während Gumny das Training am Mittwoch aufgrund von Magenproblemen abgebrochen hatte, am Freitag jedoch wieder gemeinsam mit dem Team trainieren konnte, sieht die Lage bei Vargas (Individualtraining nach Erkältung) und Mbuku (Fieber) nicht allzu vielversprechend aus. Mit Arne Maier und Irvin Cardona kann Maaßen in München indes immerhin auf zwei Rückkehrer setzen.

Sommer-Neuzugang Patric Pfeiffer hingegen fehlt auch in der Allianz Arena rotgesperrt und wird auch das darauffolgende Heimspiel gegen Bochum noch von den Zuschauerrängen verfolgen müssen. Wenn der 24-Jährige im Duell mit RB Leipzig am vierten Spieltag schließlich sein Bundesligadebüt feiern könnte, wird Reece Oxford aller Voraussicht nach nicht neben ihm auf dem Platz stehen. Der Engländer plagt sich immer noch mit den Folgen seiner Long-Covid-Erkrankung herum und weilt weiterhin auf Reha in seiner Heimat.

Augsburg will den "Normalzustand" abwenden

Trotz der möglichen Ausfälle wird es für den FCA am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darum gehen, erneut über sich hinaus zu wachsen. In den vergangenen zwei Heimspielen gegen den FC Bayern gingen die Fuggerstädter jeweils als Sieger vom Platz, doch auch bei den letzten beiden Auswärtsniederlagen in München verkaufte man sich tapfer. Dennoch: "Der Normalzustand ist, dass du nach München fährst, sie spielen ihr erstes Spiel zuhause und jeder erwartet einen klaren Sieg", so Maaßen. "Du brauchst Glück, sie müssen auch mal die ein oder andere Chance nicht nutzen. Aber du musst bereit sein, eklig sein, du musst deine Momente nutzen."