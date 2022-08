Vor Ligastart: Süle fehlt dem BVB zwei bis drei Wochen

BVB-Verteidiger Niklas Süle musste im DFB-Pokalspiel bei 1860 München zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Neuzugang fehlt zum Ligastart.

Bereits in der ersten Halbzeit war dem 26-Jährigen anzusehen, dass er nicht mehr ganz rund läuft, beim ohnehin klaren Spielstand von 3:0 ging Süle zur Pause dann vom Platz und wurde durch Mats Hummels ersetzt. "Niklas hat etwas am vorderen Oberschenkel gespürt", erklärte Trainer Edin Terzic anschließend. Nach kicker-Informationen wird der Neuzugang zwei bis drei Wochen ausfallen und damit auch beim Ligastart gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. "Sky" hatte am Wochenende zuerst über die leichte Muskelverletzung berichtet.

Große Sorgen sollte das dem BVB aber nicht bereiten: Hummels schloss am Freitag nahtlos an die souveräne Vorstellung von Süle an und bildete mit Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung, die in Zusammenarbeit mit der restlichen Mannschaft nur einen einzigen Torschuss des ambitionierten Drittligisten zuließ. Hummels habe "ein hervorragendes Spiel gemacht", fand Terzic: "Mats war sofort da. Er war sehr präsent, zweikampfstark und klar im Passspiel. So stellen wir uns das vor." Denn: "Eine gute Mannschaft zeigt sich nicht nur dadurch, welche Spieler auf dem Platz stehen, sondern auch, wie stark die Bank ist."

Egal in welcher Kombination, die Defensive funktionierte beim Pflichtspielauftakt. Nach dem Experiment mit Dreierkette entschied sich Terzic für die bewährte Viererkette, "weil wir uns darin sehr wohlfühlen". Der einzige Nachteil: "Allerdings musst du dich als Trainer dann dafür entscheiden, wer von deinen Innenverteidigern nicht startet." Am Freitag traf es eben Hummels, nun aus Verletzungsgründen zunächst Süle.

Patrick Kleinmann