Vor Gladbach-Rückkehr: Virkus verneint Sommer-Klausel

Am Samstag wird Yann Sommer mit Verspätung offiziell bei Borussia Mönchengladbach verabschiedet - und darf auch für den FC Bayern auflaufen.

Es ist erst ein halbes Jahr vergangen, seit Yann Sommer im Spiel zwischen Bayern und Gladbach 19 Torschüsse parierte und damit einen neuen Bundesligarekord seit Datenerfassung aufstellte. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zum Wiedersehen der beiden Traditionsklub in der Rückrunde, wobei Sommer auch diesmal für die Gäste spielt.

Erstmals seit seinem Last-Minute-Wechsel nach München in diesem Januar kehrt der langjährige Gladbacher in den Borussia-Park zurück. Und dem 34 Jahre alten Schweizer wird vor dem Anpfiff - mit zwangsläufiger Verzögerung wegen des späten Wintertransfers - noch eine offizielle Verabschiedung zuteil.

"Yann hat bei uns achteinhalb Jahre hervorragend performt", sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag. "Es ist doch logisch, dass wir, die Fans und Yann uns vernünftig voneinander verabschieden wollen. Und das werden wir vor dem Spiel tun. Das ist der Stil von Borussia Mönchengladbach."

Auch Sommer findet die Verabschiedung laut Virkus "top"

Und auch die anderen Parteien sind offenbar einverstanden. "Ich habe mit Yann telefoniert, der findet das top", so Virkus. "Und ich weiß, dass auch unsere Fans sich das wünschen. Ich glaube, dass Yann hier sehr freundlich empfangen wird."

Und Sommer, der nicht nur Gladbach das 1:1 in der Hinrunde in München rettete, sondern sich nun auch im Bayern-Tor immer besser zurechtzufinden scheint, wird am Samstag auch auflaufen. Eine Vertragsklausel, wonach er in dieser Saison nicht mehr gegen Gladbach spielen darf, gibt es laut Virkus nicht und war auch kein Thema der Gespräche. "Warum?", frage Virkus bei der Pressekonferenz auf Nachfrage nur zurück. "Yann ist ein guter Torhüter, gar keine Frage, aber trotz alledem: Nein, gibt's nicht."

Acht Millionen Euro Ablöse erhielten die Gladbacher ein halbes Jahr vor Vertragsende noch für Sommer. Weitere Zugeständnisse mussten die Bayern-Bosse nicht machen.