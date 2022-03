Vor dem heißen April für die Bayern: Süle läuft wieder

Bei der Nationalmannschaft fehlt er diesmal, dafür ist Bayern-Verteidiger Niklas Süle am Mittwoch nach seiner Muskelverletzung wieder ins Lauftraining eingestiegen.

In der Trainingswoche des FC Bayern vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (4:0) musste Niklas Süle das Training abbrechen und erhielt danach die wenig erbauliche Diagnose Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel. Das Berlin-Spiel fiel damit flach für den Innenverteidiger und auch den Länderspiel-Auftakt mit der DFB-Auswahl gegen Israel und die Niederlande verpasst der 26-Jährige.

In der Flick-Elf und auch beim Rekordmeister aus München ist Süle gesetzt. Während fast alle seine Kollegen in der Länderspielpause mit diversen Nationalmannschaften unterwegs sind, stieg Süle am Mittwoch wieder ins Lauftraining ein und drehte an der Säbener Straße die ersten Runden. Wie schnell er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist derzeit noch offen.

Heißer April für die Bayern

Im April warten auf die Münchner heiße Spiele: Los geht es mit dem Duell beim SC Freiburg am 2. April, ehe der aktuelle Tabellenführer im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal (6.4./12.4.) bestehen will. Am Wochenende 23./24. April steht dann das Duell mit dem BVB an, Süles kommendem Arbeitgeber.