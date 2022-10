Von "übertrieben geil" bis "abwarten" - das sagen die Streamer über FIFA 23

Seit genau einer Woche ist FIFA 23 inklusive des Frühstarts der Ultimate Edition und des Early Access am Start. Einige Streamer haben bereits einen Eindruck über das Spiel abgegeben.

Äußert positiv gestimmt ist unter anderem Elias 'EliasN97' Nerlich im Bezug auf FIFA 23 - bezeichnet er es nach seinem ersten Eindruck als "übertrieben geil".

Konkret gefällt ihm, dass das Spiel schnell sei, Tricks "geil ausgeführt" würden und "Schüsse fast immer drin sind" sowie das Verteidigen nicht mehr so einfach sei.

Mehr Variation und langsamere Spieler kein No-Go mehr

Als "absolutes W" (W für Win - bezeichnet generell etwas als gut, Anm. d. Red) charakterisiert auch Simon 'GamerBrother' Schildgen den neuen Teil. Zusätzlich zum "guten Gameplay" gefällt dem Streamer, dass durch die neuen Sprint-Typen und dem überarbeiteten Chemie-System Variation entstünde. Außerdem, dass "langsame Spieler spielbar" und die Passwerte nun wichtig seien, da "man nicht mehr mit einem Pass vor's gegnerische Tor" käme.

Dementsprechend sind mehrere Kombinationen nötig, um sich in Abschlussposition zu bringen. Spieler wie Toni Kroos profitieren davon, da der niedrige Tempowert (53) nicht mehr ganz suboptimal ist, er zudem immens hohe Passwerte besitzt (90).

Es macht böse Spaß. Antonijo 'IamTabak' Tabak

Den positiven Eindrücken schlossen sich auch Antonijo 'IamTabak' Tabak und Tim 'Wakez' Soltau an. "Es macht böse Spaß", bilanzierte Tabak kurz, "als ganz schön smooth" betitelte 'Wakez' das Gameplay. Schon in seinen ersten FIFA-23-Gehversuchen bei den FUT Moments, bekam Soltau ein gutes Gefühl: "Wenn ich jetzt schon hier Spaß habe, kann EA SPORTS nichts falsch gemacht haben". "Komisch" seien lediglich die Torwart-Animationen.

Die Furcht vor Patches

In einem früheren Stream zur Beta-Version des Spiels haben Simon Bechthold und Timo Schulz, auf YouTube bekannt als 'TisiSchubech', zwar ebenfalls positiv über das Gameplay gesprochen, gleichzeitig allerdings auch gemahnt: "Man müsse abwarten, wie sich das Spiel entwickelt". Ein Mahnen, das durchaus noch aktuell ist, denn derzeit ist unklar, wie kommende Patches das Gameplay verändern.

Bereits in den letzten Jahren hat EA SPORTS nur wenige Wochen nach Veröffentlichung Patches herausgegeben, die das Gameplay auf links drehten. Prominentestes Beispiel: Zu FIFA 19 wurde der Finesse-Shot neu eingeführt. Haben Spieler nach dem Drücken der Schusstaste zum richtigen Zeitpunkt erneut diese betätigt, wurde der Schuss äußerst präzise. Der Ball fand in den allermeisten Versuchen den Weg ins Tor, reduzierte ein Patch die Wahrscheinlichkeit in der Folge jedoch drastisch.

Ein solches Szenario bereits ahnend, schickte beispielsweise 'IamTabak' eine Anspielung zu seinem Ersteindruck hinterher. Er hoffe diesen, "in ein paar Wochen nicht bereuen zu müssen". Nichtsdestotrotz könnten Patches, die kleinere Fehler beheben, durchaus sinnvoll sein. Schließlich könnten sich laut 'GamerBrother' nach vielleicht ein bis zwei Weekend Leagues ein paar Sachen herauskristallisieren, "die man noch patchen sollte". Trotzdem bleibe ein "echt gutes Gefühl" zum Spiel, was den allgemeinen Tenor der Szene treffen sollte.