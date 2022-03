Von der "teuersten Bratwurst" zum Torschützenkönig: Kießling und der Skibbe-Kniff

Stefan Kießling ist der zweitbeste Torschütze in der Bundesliga-Historie von Bayer 04 Leverkusen. In seiner Anfangszeit hatte damit wohl niemand gerechnet. In der aktuellen Folge "kicker meets DAZN" erklärt der ehemalige Stürmer, durch welchen Kniff seine Karriere an Fahrt aufnahm.

Mentor und Stürmer: Michael Skibbe (re.) und Stefan Kießling.