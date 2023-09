Von Astana nach München: Schlager pfeift Topspiel

Schiedsrichter Daniel Schlager darf das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen leiten. In dieser Saison pfiff der 33-Jährige schon in fünf Wettbewerben.

Vor allem am ersten Spieltag in Gladbach umringt: Daniel Schlager. IMAGO/ActionPictures

Daniel Schlager hat einen abwechslungsreichen und durchaus farbenfrohen Start in die neue Saison hingelegt - und steht nun vor einer besonderen Herausforderung: Der DFB nominierte den 33 Jahre alten Baufinanzberater als Schiedsrichter für das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Titelverteidiger FC Bayern und Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen, das an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München die Blicke auf sich ziehen wird.

Beim Auftakt zum vierten Spieltag stehen Schlager Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos als Linienrichter zur Seite. Als Vierter Offizieller fungiert Florian Badstübner, als Videoassistent Matthias Jöllenbeck.

Für Schlager ist es bereits der dritte Bundesliga-Einsatz 2023/24. Zunächst leitete er das turbulente 4:4-Remis zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg, bei dem er seine Leistung mit zwei zweifelhaften Elfmeterentscheidungen schmälerte (kicker-Note 4,5). Nach einer Pause am zweiten Spieltag folgte am dritten schließlich das Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig (0:3), bei dem er unter anderem Unions Sommerneuzugang Kevin Volland korrekterweise mit Rot vom Platz schickte (kicker-Note 3). Schon bei seinem ersten Ligaspiel der neuen Spielzeit, dem 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf in der 2. Liga, hatte er glatt Rot gezeigt (kicker-Note 1,5).

Auch international war Schlager 2023/24 schon eifrig im Einsatz

Insgesamt pfiff Schlager im August und September schon in fünf Wettbewerben: Bundesliga, 2. Liga, dazu einmal im DFB-Pokal (bei Darmstadts 0:3-Aus beim FC Homburg), zweimal in der Qualifikation zur Europa Conference League - und am vergangenen Sonntag in der EM-Qualifikation: In Astana begleitete er Kasachstans 1:0-Sieg gegen Nordirland und verteilte neun Gelbe Karten.

In der Rangliste der Bundesliga-Schiedsrichter hatte Schlager 2022/23 mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,0 in zehn Spielen den zehnten Platz belegt.