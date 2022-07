"Vom ersten Moment an passgenau": VfL verlängert vorzeitig mit Gamboa

Der VfL Bochum und Cristian Gamboa haben sich vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2024 geeinigt.

"Es gibt Konstellationen, die vom ersten Moment an passgenau sind. Das Engagement von Cristian Gamboa beim VfL ist so eine", erklärte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz am Donnerstag, nachdem Gamboa einen neuen Vertrag bis 2024 unterschrieben hatte.

Vor drei Jahren war der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Celtic Glasgow nach Bochum gekommen - und erwies sich als Volltreffer. "Er hat es durch seinen unermüdlichen Einsatz, seine professionelle Einstellung und seine absolut positive Ausstrahlung geschafft, sich gleichermaßen im Team, bei den Mitarbeitern und bei den Fans beliebt zu machen", unterstrich Schindzielorz.

Gambo passt zum VfL, der VfL passt zu ihm. Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz

Auch Gamboa selbst fühlt sich pudelwohl beim Traditionsverein: "Der VfL und Bochum nehmen einen besonderen Platz in meinem Leben ein. Ich habe hier die Chance bekommen, in die Bundesliga aufzusteigen und so zum fünften Mal in meiner Karriere in der besten Liga eines Landes zu spielen."

Zu den 85 Pflichtspielen, die der costa-ricanische Nationalspieler seit 2019 als fester Bestandteil der Bochumer Defensive für den VfL absolvierte, sollen in den nächsten zwei Jahren noch etliche hinzukommen. "Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen und unseren Fans genügend Gründe liefern, um zu feiern. Dafür müssen wir kämpfen", betonte Gamboa.