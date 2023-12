Vollgas oder eine Pause für "Maschine" van der Brempt?

Nach knapp sechswöchiger Verletzungspause hat sich Ignace van der Brempt am Freitagabend im Stadt-Derby auf St. Pauli (2:2) zurückgemeldet - und auf Anhieb gezeigt, wie wichtig er für den Hamburger SV ist.

In der allgemeinen Wahrnehmung gilt bei der Bewertung der Hamburger Ausfallliste vor allem das Fehlen von Kapitän Sebastian Schonlau und Vize-Kapitän Ludovit Reis als entscheidend. Dass sich beim 2:0 gegen Greuther Fürth Mitte Oktober auch Rechtsverteidiger Ignace van der Brempt mit einem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel in den Krankenstand verabschiedet hatte, ging zumindest in der Öffentlichkeit ein wenig unter. Dabei war die Position auf der rechten defensiven Außenbahn gerade am Ende der Vorsaison und in den beiden Relegationsspielen gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart (0:3 und 1:3) ein Schwachpunkt, und auch in Abwesenheit des Belgiers fehlte wieder Stabilität: Allrounder Moritz Heyer verlor schnell seinen Platz an William Mikelbrencis, durchweg verlässlich aber war auch der talentierte Franzose nicht.

Van der Brempt hingegen demonstrierte bei seiner Rückkehr am Millerntor auf Anhieb seine Qualitäten. Mit seiner enormen Geschwindigkeit hielt er St. Paulis Tempodribbler Elias Saad einigermaßen im Zaum und mit seiner Zielstrebigkeit in der Offensive bereitete er den wichtigen Anschlusstreffer durch Robert Glatzel vor.

Hamburgs Mittelstürmer ist von dem 21-Jährigen dementsprechend begeistert: "Es war ein perfekter Ball hinter die Kette", lobt Glatzel die gezielte Rechtsflanke vor dem Tor und schwärmt grundsätzlich: "Ignace ist eine Maschine, ein super wichtiger Spieler für uns. Es ist krass, in welcher Verfassung er aus seiner Verletzung zurückgekommen ist. Er hatte überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten."

Status des kaum Ersetzbaren

Van der Brempt, ohne Kaufoption von Red Bull Salzburg ausgeliehen, wies beim Comeback auf Anhieb nach, dass auch er in Hamburg binnen kürzester Zeit in den Status des kaum Ersetzbaren aufgestiegen ist. Dennoch bleibt offen, ob Tim Walter ihm nun gleich eine englische Woche zumutet: Am Mittwoch reist der HSV zum Pokalauftrag zu Hertha BSC, am Samstag geht es in der Liga gegen den SC Paderborn weiter. Der Modellathlet war erst am Dienstag vor dem Derby komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte einen imposanten Kaltstart. Denkbar, dass er in der Hauptstadt eine Pause bekommt.