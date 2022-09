Volle Rückendeckung: FCA-Bosse vertrauen Trainer Maaßen total

Unabhängig vom bislang enttäuschenden Saisonstart soll Trainer Enrico Maaßen beim FC Augsburg das absolute Vertrauen genießen, heißt es im Verein.

An diesem Freitag gastiert der FC Augsburg bei Werder Bremen. Eine für die Fuggerstädter enorm wichtige Partie nach nur drei Punkten, dank des glücklichen 2:1-Sieges bei Bayer Leverkusen, aus den ersten fünf Bundesligaspielen. Schließlich wartet nächste Woche im letzten Duell vor der Länderspielpause noch der FC Bayern, was die Situation verschärfen könnte. Oder aber auch total befreien könnte, schließlich feierten die Augsburger in der Vorsaison einen 2:1-Heimsieg gegen die Münchner.

Unabhängig vom bislang enttäuschenden Saisonstart jedenfalls soll Trainer Enrico Maaßen das absolute Vertrauen genießen, heißt es im Verein. Es gibt zwar kritische Stimmen, auch im Spielerkreis, aber davon lässt sich die Klubführung nach kicker-Informationen keinesfalls beeindrucken und auch nicht drängen. Im Gegenteil: Die FCA-Entscheider sehen die Entwicklung bei anderen Vereinen, wo Trainer nach wenigen Spielen schon total unter Druck geraten oder beurlaubt werden, als unschön an. Und wollen explizit Trainer Maaßen den Rücken stärken.

Eine Diskussion um den 38-Jährigen soll gar nicht erst aufkommen. Viel mehr soll er Zeit bekommen, seine Idee auf das Team weiter zu übertragen. Die Augsburg-Bosse sind zuversichtlich, dass bald die Trendwende eingeleitet wird. Im für sie besten Fall an diesem Freitagabend in Bremen.