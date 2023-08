Volle Kapelle für Letsch, nur der Top-Einkauf fehlt

Auf mehreren Positionen wird es ein ganz enges Rennen bei der Besetzung der Bochumer Startelf am Samstag in Stuttgart. Auf den teuersten Einkauf des Sommers allerdings muss Trainer Thomas Letsch verzichten.

Kann wegen Problemen am Schambein beim Ligaauftakt in Stuttgart noch nicht mitwirken: VfL-Neuzugang Moritz-Broni Kwarteng. IMAGO/RHR-Foto

Es hätte so schön gepasst. Bundesliga-Premiere in der Heimatstadt, beim VfB Stuttgart reifte Moritz-Broni Kwarteng überdies im Nachwuchsleistungszentrum. Doch aus einem Einsatz am Samstag beim VfB wird nichts.

An intensives Mannschafts-Training ist nach wie vor nicht zu denken für den Mittelfeldmann, der für eine Million plus Boni vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg kam. Nach wie vor laboriert Kwarteng an Problemen am Schambein. Ausfallzeit ungewiss.

Bei Kwarteng geht Letsch kein Risiko ein

Dass sich der Offensivmann zum Saisonstart nicht in Topform präsentieren würde, war den Verantwortlichen beim VfL Bochum allerdings bewusst. Und nun wird natürlich nichts überstürzt; Kwarteng soll in Ruhe wieder auf die Beine kommen.

Derzeit ist noch völlig offen, wann Kwarteng in der Bundesliga eingreifen kann, doch Trainer Thomas Letsch ist guter Dinge und wertet den Heilungsverlauf als äußerst positiv. Ein bisschen Ball-Arbeit kann der 25-Jährige schon machen, bei den weiteren Schritten wird natürlich kein Risiko eingegangen.

Neuzugang Wittek bereits in der Startelf erwartet

Der Top-Einkauf muss noch passen, ansonsten hat Letsch aber reichlich Auswahl, um eine Startelf zu formieren, die einen stärkeren Eindruck hinterlässt als zuletzt beim Pokal-Aus in Bielefeld. Abzusehen ist immerhin, dass ein neuer Spieler gleich durchstartet, der auf der Alm noch nicht zur Verfügung stand.

Die Verpflichtung von Maximilian Wittek verkündete der VfL Bochum am Montag, am Dienstag trainierte Linksfüßer erstmals mit der Mannschaft. Am Samstag dürfte er bereits in der Startelf stehen.

Im DFB-Pokal schon raus - Geling der Ligastart?

Gelingt nach der Bauchlandung im DFB-Pokal nun der Start in die Bundesliga? Mit Grauen denken die VfL-Fans noch an den Beginn der vorigen Saison, als der Revierklub unter Thomas Reis mit sechs Niederlagen in die Saison startete und am neunten Spieltag mit dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt erst den ersten Dreier einfuhr.

Nicht gerade positiv war auch die Bilanz gegen Stuttgart in der vorigen Saison; da gab es zwei Bochumer Niederlagen gegen den VfB. Und ziemlich ernüchternd liest sich auch die jeweilige Startbilanz des VfL: In den jüngsten acht Bundesliga-Spielzeiten feierte Bochum keinen einzigen Auftaktsieg. Es gab drei Unentschieden und fünf Niederlagen.