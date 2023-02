Völler zur Causa Neuer: "Beiden Seiten sind Fehler unterlaufen"

"Warum nicht?" Der neue DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht für Manuel Neuer sowohl bei der deutschen Nationalelf als auch beim FC Bayern eine Zukunft.

Manuel Neuer hat mit seinen spektakulären Interviews für reichlich Wirbel gesorgt. Rudi Völler jedoch sieht die Causa um den Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gelassen - und ist guter Dinge, dass sich die Lage schon bald wieder beruhigt.

Als er am Dienstagabend am Rande des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 (4:2) bei "Sky" gefragt wurde, ob Neuer noch eine Zukunft beim DFB habe, antwortete der neue Sportdirektor des Verbands: "Ja, natürlich, er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn im Moment eine gewisse Diskussion da ist durch das, was in den letzten Wochen passiert ist."

Neuer hatte den FC Bayern in der "Süddeutschen Zeitung" und bei "The Athletic" scharf für die Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic kritisiert. Was folgte, sei "einfach die Hysterie", die bei den Bayern entstehe, wenn es Diskussionen dieser Art gebe, so Völler. Die Bayern-Bosse haben bereits ein Gespräch mit Neuer angekündigt.

Völler: "Ich bin optimistisch, dass es mit den beiden wieder klappt"

"Ich kann mir vorstellen, dass sich die Verantwortlichen - und ich kenne sie ja alle persönlich - in Kürze zusammensetzen, wenn sie es nicht schon getan haben, und versuchen, es wieder in den Griff zu bekommen", meinte auch Völler. "Ich bin optimistisch, dass es mit den beiden wieder klappt."

Sieht er also eine Chance, dass die Bayern und Neuer wieder zusammenfinden werden? "Ja - warum nicht?", sagte Völler. "Vielleicht sind beiden Seiten Fehler unterlaufen, aber bei weitem nicht so schlimm, dass es nicht wieder hinzubekommen ist."

Neuer fällt wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs noch für mehrere Monate aus und wird damit auch der deutschen Nationalmannschaft beim Länderspielauftakt 2023 nicht zur Verfügung stehen. In den Freundschaftsspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) dürfen sich voraussichtlich dessen bisherige Vertreter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) bewähren.