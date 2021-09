Voca und M'Bakata spielen im Wildpark vor

Der KSC hat zwei Spieler im Probetraining zu Gast. Trainer Christian Eichner kämpft zudem um den Verbleib von Torjäger Philipp Hofmann.

Die derzeit vereinslosen Idriz Voca und Salem M'Bakata stellen sich heute und morgen beim Karlsruher SC im Probetraining vor, wie der Klub mitteilte.

Idriz Voca ist 24 Jahre jung und in der defensiven Zentrale zu Hause. Am wohlsten fühlt er sich als Sechser. Beim FC Luzern in der Schweiz und zuletzt bei Ankaragücü in der Türkei kam er aber auch in der Innenverteidigung oder dem zentralen Mittelfeld zum Einsatz.



Rechtsverteidiger M'Bakata (23), der die französische und die kongolesische Staatsbürgerschaft innehat, spielte zuletzt beim FC Souchaux in der Ligue 2 in Frankreich.







Eichner über Hofmann: "Er wird mich die nächsten Wochen kennenlernen"

Während sich KSC-Chefcoach Christian Eichner also ein Bild von den beiden Probespieler macht, will er sich auch massiv für einen Verbleib von Torjäger Philipp Hofmann einsetzen. "Er wird mich die nächsten Wochen kennenlernen. Ich werde um diesen Spielertyp kämpfen", sagte der Coach dem TV-Sender Sport1. "Er weiß auch, was er an Karlsruhe hat. Und man darf nicht vergessen, als er zu uns kam, war noch nicht abzusehen, dass er so durch die Decke geht."

An den ersten acht Spieltagen erzielte Hofmann vier Tore und bereitete einen weiteren Treffer direkt vor. Der 28-Jährige steht bei den Badenern noch bis zum Saisonende unter Vertrag und hatte bereits in den vergangenen Transferperioden mit einem Wechsel geliebäugelt.