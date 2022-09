Vivell schwärmt von Eberl: "Bringt uns unheimlich viel"

Als Technischer Direktor ist Christopher Vivell für die längerfristige Planung verantwortlich. Mit Max Eberl bekommt er bald einen neuen Kollegen, auf den er sich sehr freut. Im "kicker meets DAZN"-Podcast blickt der 35-Jährige bereits auf die anstehende Zusammenarbeit.

Die Bezeichnung eines Technischen Direktors taucht im Profibereich immer häufiger auch. Auch Christopher Vivell hat in Leipzig diese Job-Bezeichnung inne. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Posten? "Der Technische Direktor beschäftigt sich mit der Spielphilosophie, mit einer langfristigen Kaderplanung", erklärt der 35-Jährige in der aktuellen Ausgabe des "kicker meets DAZN"-Podcasts und fügt weiter an: "Der Trainer denkt von Spiel zu Spiel, der Sportdirektor von Transferphase zu Transferphase und der Technische Direktor denkt vielleicht in drei Transferphasen, also etwas länger, um die Ausrichtung des Vereins vorzugeben."

In seiner Position bekommt Vivell nun bald einen neuen Kollegen. Max Eberl wird Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, er wird seine Tätigkeit zum 15. Dezember 2022 antreten, das gaben die Sachsen am Montag offiziell bekannt. Für den Technischen Direktor des Vereins eine äußerst erfreuliche Nachricht. "Ich freue mich sehr auf ihn, weil er uns unheimlich viel bringt. Er hat wahnsinnig viel Erfahrung, ist ewig in der Bundesliga, hat viele Krisen erlebt, aber auch viele Erfolge gefeiert", beschreibt der 35-Jährige.

Und weiter lobt Vivell: "Er hat sehr viele gute Transfers getätigt. Für den Klub ist das eine super Entscheidung. Ich glaube, dass wir als Team sehr gut funktionieren können, ich schätze Max sehr. Die Konstellation sieht auf dem Papier super aus."

"Wir müssen uns genau austauschen"

Das müssen sie nun auch in der Praxis zeigen. Eberl und Vivell müssen eng zusammenarbeiten, weswegen eine zeitnahe Abstimmung erfolgen muss, auch wenn der neue Mann erst Mitte Dezember offiziell einsteigt. "Wir werden uns die nächsten Tage zusammensetzen und die Rollen klar definieren. Wir müssen uns genau austauschen, wie die Zusammenarbeit aussehen wird. Wie er meine Rolle sieht, wie wir uns in Zukunft aufstellen wollen", gibt Leipzigs Technischer Direktor Einblicke in die nächsten Tage.

Was Christopher Vivell unter anderem zur Entlassung von Domenico Tedesco, zu den Zielen und zu Trainer Marco Rose sagt, verrät er in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

kicker meets DAZN jetzt hier hören:

