Virkus' Wort auf dem Prüfstand: Farke und die komplizierte Gemengelage

Am Sonntagvormittag ging nach außen hin alles den gewohnten Gang. Daniel Farke stand auf dem Platz und leitete das Training - business as usual. Doch von Normalität kann kaum die Rede sein.

Schwierige Lage in Gladbach: Trainer Daniel Farke. IMAGO/Norbert Schmidt

Da sind die Gerüchte um eine bevorstehende Ablösung von Trainer Daniel Farke, die schon vor der 2:5-Klatsche in Dortmund im Umlauf waren, und um U-23-Coach Eugen Polanski als möglichen Nachfolger. Da ist die erschütternde Vorstellung der Mannschaft im Signal-Iduna-Park, und da ist das auch am Sonntag anhaltende Schweigen von Sportdirektor Roland Virkus, was die Spekulationen nicht gerade abkühlen lässt.

Geht's nach der Saison weiter mit Farke oder nicht? Am Sonntagvormittag stand der Coach noch in der Verantwortung. Die nächste Trainingseinheit ist für Dienstagnachmittag angesetzt. Es hat sich in Gladbach eine komplizierte Gemengelage entwickelt. Die wiederkehrenden Rückschläge - vor allem die inzwischen schon regelmäßigen imageschädigenden Lustlos-Auftritte der Mannschaft - torpedieren das Vorhaben, eine möglichst störungsfreie Übergangssaison zu spielen, um dann im Sommer den großen Umbruch anpacken zu können.

Das Problem: Die Mannschaft

Im Borussia-Park weiß man: Um etwas Neues und Nachhaltiges aufbauen zu können, braucht es Kontinuität auf den Schlüsselpositionen wie der Trainerbank, das war die Basis für die Erfolge in der Vergangenheit. Nur war man von Konstanz und solider Aufbauarbeit in den letzten Jahren meilenweit entfernt. Und jetzt schon wieder eine Richtungsänderung nach dem turbulenten Ende von Marco Rose und dem verkorksten Jahr unter Adi Hütter? Zumal offensichtlich ist, dass diese satte und von den (Spieler-)Typen her falsch zusammengestellte Mannschaft das Kernproblem darstellt und zwingend im großen Stil umgebaut werden muss?

Farke, so lautete der Plan, soll mit frischem Personal den Umbau gestalten, die neue Borussia entwickeln. "Daniel hat gezeigt, dass er das meistern kann", sagte Virkus vor dem 2:0 gegen Bochum mit Blick auf Farkes Tätigkeit bei Norwich City. "Und ich glaube, diese Chance hat er sich verdient." Nach dem Debakel von Dortmund stellt sich aber stärker denn je die Frage, ob für einen kompletten Neustart - und den dringend benötigten Stimmungsumschwung im Umfeld - nicht doch auch ein neuer Übungsleiter installiert werden muss.

Der Unterschied zur Lage unter Hütter

Hütters Verhältnis zur Mannschaft war zerrüttet und machte eine weitere Zusammenarbeit quasi unmöglich. Darin besteht ein großer Unterschied zur aktuellen Situation: Am Samstag sprachen sich mit Jonas Hofmann und Julian Weigl zwei Schlüsselspieler klar für Farke aus. Beide sind Kandidaten für die Kapitänsbinde in der kommenden Saison. Wichtige Rückendeckung von Spielerseite in schwierigen Zeiten.

Allem gegenüber steht selbstredend die sportliche Misere, an der Farke genauso seinen Anteil hat. 27 Punkte aus den zurückliegenden 25 Spielen - so lautet der langfristige Trend. Die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Nicht weniger alarmierend als die nackten Ergebnisse sind die gehäuften leidenschaftslosen Auftritte der Elf und die Tatsache, dass auf dem Platz längst nicht mehr zu erkennen ist, wofür diese Borussia unter Farke fußballerisch eigentlich steht.

Kaum Wechsel: Die Kluft zwischen erster Garde und zweiter Reihe

Nächster Kritikpunkt: Farkes wenige Wechsel, zwischen und in den Spielen, die für eine Kluft zwischen erster Garde und zweiter Reihe sorgen. Zu viele Spieler sind trotz offenkundiger Formschwäche unantastbar. Unverständlich, warum Farke in Dortmund erst in der Halbzeit umstellte und dann auch nur einen einzigen Wechsel vornahm, schließlich war lange vor dem 0:4 abzusehen, dass das orientierungslose Team ohne Eingriff von außen dem Untergang entgegensteuert.

Rätselhaft, warum ein Luca Netz, der ja Borussias Zukunft auf der Linksverteidigerposition darstellen soll, sich immer noch hinter dem in Dortmund indisponierten (und darüber hinaus abwanderungswilligen) Ramy Bensebaini anstellen muss. Dem Vereinsauftrag, die Jugend ausreichend zu fördern, kommt der Trainer damit nicht nach.

Farke hat in dieser Saison dicke Kratzer abbekommen. Es wird sich zeigen, ob er den Kredit für eine zweite Spielzeit erhält. Noch steht das Wort von Virkus, dass sich Farke die Chance auf die Gestaltung des Neuaufbaus verdient hat.