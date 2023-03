Virkus kündigt zeitnahe Stindl-Entscheidung an

Geht der Kapitän im Sommer von Bord? Oder verlängert Lars Stindl seinen auslaufenden Vertrag noch einmal um ein weiteres Jahr? Am Freitag gab Sportdirektor Roland Virkus ein Update zur Personalie.

Der April steht vor der Tür, oft ein Zeitpunkt, an dem Bewegung in wichtige Personalentscheidungen für die nächste Saison kommt. Bei der Borussia betrifft das in diesem Jahr besonders auch die Frage, ob Lars Stindl seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert - oder er den Klub nach am Ende acht Jahren verlässt. Dass er mit dem Karlsruher SC, seinem Heimatverein, in Kontakt steht, ist kein Geheimnis. Der Zweitligist könnte Stindls nächste und dann vermutlich letzte Station als Profi werden.

"Neue Wasserstandsmeldungen gibt es zurzeit nicht, weder bei Lars noch bei den anderen Spielern", erklärte Roland Virkus am Freitag. Lange dürfte die Entscheidung aber nicht mehr auf sich warten lassen, denn Gladbachs Sportdirektor sagte vor dem Hintergrund der Planungssicherheit auch: "Natürlich haben wir vereinbart, recht zeitnah eine Entscheidung herbeizuführen."

Stindl hat Fußprellung und Infekt auskuriert

Ein Abschied Stindls wäre für die Borussia ein großer Verlust. Als Führungsspieler hat der 34-Jährige einen unschätzbaren Wert für die Mannschaft, genauso auch sportlich. Mit elf Scorerpunkten (fünf Tore, sechs Assist) liegt der Routinier im internen Scorer-Ranking auf Platz 3 hinter Jonas Hofmann (18 Punkte) und Marcus Thuram (16). Trainer Daniel Farke ist deshalb froh, dass Stindl nach der Zwangspause im Anschluss an das Heimspiel gegen Werder Bremen (2:2) fürs Derby zur Verfügung steht. Fußprellung und Infekt sind auskuriert, seit Anfang der Woche trainiert Stindl wieder voll mit.

"Lars ist fit. Klar wäre es besser gewesen, wenn er in der vergangenen Woche hätte trainieren können. Aber er ist jetzt seit Dienstag wieder voll im Training. Seinem Einsatz steht nichts im Wege", sagte Farke auf der Pressekonferenz und brachte seine Wertschätzung noch einmal zum Ausdruck: "Er ist unser Kapitän und für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Und sportlich hat er natürlich auch immer noch herausragende Qualitäten."

Die Stindl am Sonntag beim 1.FC Köln, seinem vielleicht letzten Derby, wieder unter Beweis stellen möchte. "Die Derbys sind immer besondere Spiele. Wir sind uns bewusst, wie wichtig dieses Duell für den Verein und die Fans, aber auch für uns als Mannschaft ist. Wir haben in dieser Saison die Möglichkeit, beide Derbys für uns zu entscheiden - und das ist am Sonntag unser großes Ziel", sagt Stindl. Das rauschende 5:2 aus der Hinrunde spiele für Sonntag "keine Rolle mehr", betont Stindl. "Es ist für beide Mannschaften ein neues Spiel und eine neue Situation. Ich erwarte ein typisches Derby: sehr zweikampfbetont und intensiv. Darauf müssen wir uns einstellen, und trotzdem versuchen, bei uns zu bleiben und den Fokus darauf zu legen, was uns stark macht."