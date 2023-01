Virkus erklärt Sommers Wechsel: "Sah lange nicht danach aus"

Borussia Mönchengladbach geht mit einer neuen Nummer 1 in das neue Bundesliga-Jahr. Sportdirektor Roland Virkus hatte eigentlich andere Pläne.

"Ich habe ja oft gegen die Bayern gespielt: Sie haben sehr viel Qualität und eine große Strahlkraft. Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil davon zu sein." Dass Yann Sommer diese Sätze im Januar formulieren würde, war bis vor einigen Wochen noch ziemlich undenkbar. Und auch bei Borussia Mönchengladbach hatte wohl lange niemand ein solches Szenario im Kopf.

"Zunächst möchte ich betonen, dass es Yanns ausdrücklicher Wunsch war, die Möglichkeit zu einem Wechsel zum FC Bayern zu ergreifen, weil ihn die sportliche Perspektive gereizt hat. Es war nie unser Bestreben, ihn abzugeben, im Gegenteil: Wir wollten unbedingt mit ihm den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern", sagt Sportdirektor Roland Virkus auf der Klubwebsite. "Und nur aufgrund der Tatsache, dass Yann ein so verdienter Spieler ist, haben auch wir als Verein überhaupt darüber nachgedacht, ihm diesen Schritt zu ermöglichen."

Die Verhandlungen mit dem Rekordmeister, der unbedingt einen Ersatz für Manuel Neuer suchte, zogen sich lange hin. Die Freigabe für Sommer sei "an bestimmte Bedingungen geknüpft", so Virkus, "und es sah lange nicht danach aus, dass diese erfüllt werden könnten. Doch wie es im Fußball eben manchmal läuft, ist in den letzten Tagen sehr viel Dynamik in die Angelegenheit gekommen."

Sommer, dessen Vertrag in Gladbach am Saisonende auslief und der nun bis 2025 beim FC Bayern unterschrieb, wollte unbedingt nach München. Doch Virkus betont "ausdrücklich, dass sich Yann in diesem ganzen Prozess stets sauber und fair verhalten hat".

Virkus traut Omlin eine ähnliche Entwicklung wie Sommer zu

Während sich der 34-Jährige auf "große Challenges" beim "super großen Klub" FC Bayern freut, gehen die Fohlen mit einer entscheidenden personellen Änderung ins neue Bundesliga-Jahr. Nach vielen Jahren steht nicht mehr Sommer im Tor, sondern dessen Schweizer Landsmann Jonas Omlin, der am Donnerstag von Ligue-1-Klub Montpellier HSC verpflichtet wurde und schon am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen debütieren dürfte.

"Natürlich hat Yann bei Borussia tiefe Spuren hinterlassen", weiß Virkus. "Er hat sich in seinen achteinhalb Jahren hier zu einer absoluten Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz entwickelt. Er geht als Vize-Kapitän und Borussias ausländischer Rekordspieler. Aber auch er ist damals auf einen Marc-André ter Stegen gefolgt. Wir trauen Jonas absolut zu, dass er eine ähnliche Entwicklung wie Yann nehmen kann."