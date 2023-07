Virkus auch auf Stürmersuche

Mit der Vertragsverlängerung von Florian Neuhaus bis 2027 wurde bei der Borussia eine wichtige Personalie geklärt. Weitere Transferfragen sollen zeitnah beantwortet werden.

Am schnellsten geht es bei Maximilian Wöber. Der Österreicher, der noch in Diensten von Leeds United steht, wurde schon in Gladbach gesichtet. Sportvorstand Roland Virkus hielt in einer Medienrunde im Trainingslager am Tegernsee den Ball noch etwas flach und wollte am Freitag einen bereits feststehenden Transfer nicht bestätigen. Auf der Zielgeraden wird der (Leih-)Deal aber nicht mehr platzen.

"Max Wöber ist österreichischer Nationalspieler. Er hat in Leeds gespielt und dort Verantwortung übernommen", sagte Virkus in Rottach-Egern und äußerte sich über weitere Vorzüge des Abwehrspielers. "Wir glauben, die Erfahrung, die er mitbringt, tut unserer jungen Truppe gut. Zusätzlich ist er ein Linksfuß. Wir hatten lange keinen mehr im Innenverteidigerbereich, das ist ein wichtiges Add-on."

Wöber wird also, wie vom kicker berichtet, verpflichtet, bevor Nico Elvedi den Klub verlässt. Nach wie vor stockt es in den Verhandlungen mit den Wolverhampton Wanderers, die Preisvorstellungen beider Klubs liegen immer noch weit auseinander.

"Nico hat acht Jahre bei uns hervorragend performt. Dass für ihn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Herausforderung zu suchen, ist nicht verwerflich. Er hat uns gesagt, dass er etwas Neues machen will. Das verstehen wir", meinte Virkus. "Lösungen" müsse man jetzt finden, doch scheint noch Arbeit auf alle Beteiligten zu warten. "Es gibt noch einiges zu tun, aber wir wollen so schnell wie möglich Klarheit schaffen, damit wir nicht mit einer unklaren Situation in die Saison gehen", sagte Virkus.

Kommt noch ein Stürmer?

Hannes Wolf (Vertrag bis 2024), wegen Erkrankung und Verletzung nicht mit ins Trainingslager gereist, ist ein anderer Wechselkandidat. Auf der Zugangsseite könnte dagegen nach der Verpflichtung von Tomas Cvancara noch ein Stürmer folgen.

"Wir sind vorne schon gut aufgestellt. Aber du musst davon ausgehen, dass Stürmer nicht 34 Spiele machen werden. Darum müssen wir uns fragen: Müssen wir noch etwas machen, was ist noch möglich?", gab Virkus Einblick in die Überlegungen. Nach einem Cvancara-Backup wird Ausschau gehalten. Denkbar, dass es am Ende ein Angreifer mit Bundesligaerfahrung wird, um das Risko etwas kleiner zu halten. Auch ein Leihgeschäft könnte sich in der aktuellen Situation als sinnvoll erweisen.

Momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken Roland Virkus

Dass Fabian Rieder (21, Young Boys Bern) zur Borussia stößt, ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Ganz aktuell fehlt aber das Geld für einen Transfer. Virkus sagte am Freitag. "Fabian Rieder ist ein guter Spieler. Er kostet aber über zehn Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können. Dass der Spieler gut und interessant ist, dass wir uns mit ihm beschäftigt haben - ganz klar. Aber momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken." Eine beträchtliche Einnahme, über einen Verkauf, könnte die Situation kurzfristig ändern.

Klar positionierte sich Virkus in der Frage, ob man auf der Außenbahn noch aktiv wird: Die Borussen werden auf Stefan Lainer, der an Lymphknotenkrebs erkrankt ist, warten und für die Position keinen neuen Spieler verpflichten.