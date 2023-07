Vilzing gewinnt Spektakel in Nürnberg - Aubstadt ist erster Tabellenführer

Samstag, Hauptspieltag in der Regionalliga Bayern: Zum Zug kam auf eigenem Platz Aufsteiger Eintracht Bamberg, der gegen Illertissen gewann. Drei spektakuläre Punkte gab es für die DJK Vilzing, und auch der TSV Aubstadt jubelte. Für die Mitfavoriten Würzburger Kickers und Bayern München II gab es am Freitag Punkteteilungen, die SpVgg Bayreuth entschied den Auftakt am Donnerstag für sich.

Bamberg feiert glücklichen Auftaktsieg

Wie startet Eintracht Bamberg gegen den durchaus hoch gehandelten FV Illertissen? Die Antwort: Erfolgreich! Mit 1:0 gewann der Aufsteiger sein erstes Heimspiel der Saison - ein recht schmeichelhaftes Resultat. Denn nicht nur die Anfangsphase gehörte klar dem FVI, der drückte und sich gefährlich dem Tor der Eintracht annäherte. Aus dem Nichts fiel dann aber die Bamberger Führung: Ljevsic kam im Strafraum über rechts, seine Hereingabe veredelte Görtler zum 1:0 (26.). Doch auch in Folge dominierte weiter Illertissen, das aber beste Möglichkeiten ausließ und so mit einem Rückstand in die Kabine ging. In Durchgang zwei konnten die Bamberger das Geschehen zwar etwas ausgeglichener gestalten und auch ein paar Mal offensiv in Erscheinung treten, dennoch war der Gast näher dran am Ausgleich. Pöschl etwa traf nach einer Flanke nur Aluminium, auch weitere Top-Gelegenheiten des FVI fanden gegen aufopferungsvoll kämpfende Bamberger nicht den Weg ins Tor. So stand am Ende ein glücklicher Auftaktsieg des Aufsteigers.

Keine Tore in Schweinfurt

Keine Tore und keinen Sieger gab es im Unterfranken-Derby zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Viktoria Aschaffenburg. Kleiner hatte in Durchgang eins die große Gelegenheit zur Viktoria-Führung, danach musste SVA-Keeper Grün mehrfach gegen Jabiri klären. Im zweiten Durchgang war die Heimelf optisch überlegen, konnte sich an diesem Tag aber ebenso auf ihren Keeper Wenzel verlassen.

Vilzing gewinnt Spektakel in Nürnberg

Ein emotionales Auf und Ab gab es zum Auftakt für Neu-Trainer Andreas Wolf und seinen 1. FC Nürnberg II. Am Ende siegte die DJK Vilzing in einem spektakulären Spiel mit 5:3. Die DJK stand von Beginn an gut gegen den Profi-Nachwuchs und ging mit ihrer ersten Chance in Führung: Grauschopf setzte sich energisch im Strafraum durch und traf im zweiten Versuch zum 1:0 in den Winkel (13.). Auch in Folge fand der Club keine rechte Lösung gegen die Defensive der Gäste. Im Gegenteil, der Gast konnte noch vor der Pause erhöhen: Nach einem Foul an Müller gab es Strafstoß, Pledl war im Nachschuss mit dem 2:0 zur Stelle (32.). Zur Pause blieb es bei dem Resultat. Nach Wiederanpfiff war Vilzing weiter spürbar mit Selbstvertrauen unterwegs und legte spektakulär nach: Keeper Putz feuerte einen weiten Abschlag ab, der einmal aufsetzte und Club-Keeper Ortegel auf dem falschen Fuß erwischte - 3:0 (57.). Und es wurde noch bitterer für die Heimelf: Fischer kassierte nach einem groben Foulspiel glatt Rot, nur kurz darauf gab es nach einem Klärungsversuch von Gresler gar erneut Elfmeter, Ortegel allerdings verhinderte gegen Jünger das 0:4. So konnte der Wahnsinn seinen Lauf nehmen: Der Club verkürzte in Person von Fuchs zunächst auf 1:3 (73.), um nur wenig später durch Neuzugang Kanias Freistoßtreffer den 2:3-Anschluss herzustellen (79.). Nur zwei Minuten später war das Comeback in Unterzahl perfekt: Der eingewechselte Muteba stand nach einer Ecke am kurzen Eck richtig und stellte auf 3:3. Doch im direkten Gegenzug drehte sich Müller um seinen Gegenspieler und brachte Vilzing wieder mit 4:3 in Front (82.). Und den letzten Pfeil im Köcher hatte Grauschopf, der nach einer Ecke zum 5:3 einköpfte (89.).

Augsburg gelingt der späte Ausgleich

Keinen Sieger gab es am Samstag zwischen Türkgücü München und der U 23 des FC Augsburg - 1:1 endete die Partie. Durchaus zur Sache ging es in dieser Begegnung, in der die Heimelf in der Anfangsphase in Führung ging: Imsak bediente Tosun, der aus rund 15 Metern sehenswert auf 1:0 stellte (12.). Kurz vor der Pause trafen die Augsburger nur die Latte. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams nur wenige Chancen, der späte Ausgleich fiel erst kurz vor dem Ende: Hofgärtner bediente den freistehenden Ehrlich, der per Kopf eiskalt auf 1:1 stellte (87.). Dabei blieb es.

Aubstadt erster Tabellenführer

Höchst erfolgreich in die neue Saison gestartet ist der TSV Aubstadt. Mit 3:0 setzten sich die Unterfranken bei der SpVgg Greuther Fürth II durch und sind damit erster Tabellenführer der neuen Runde. Nach einem offensiven Start mit Vorteilen für die Heimelf beruhigte sich das Geschehen wieder, ehe Aubstadts Pitter nach einem Steilpass den Ball stark über den Innenpfosten hinweg zum 1:0 ins Tor setzte (26.). Für die Fürther hatte Adlung die beste Gelegenheit, Keeper Weisbäcker aber war zur Stelle. In einer ausgeglichenen Partie blieb es zur Pause bei der Gästeführung. Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste die Chancen und legten auch entsprechend nach: Das 2:0 durch Thomann war eine Kopie des ersten Treffers (64.). Für die 3:0-Entscheidung sorgte Harlaß mit seinem Kopfball-Abstauber (83.).

Ansbacher Remis in Buchbach

Ab Samstagabend duellierten sich noch der TSV Buchbach und die SpVgg Ansbach, beide Teams sorgten mit ihrem 0:0 für das fünfte Remis des Spieltages. Nachdem Ansbach zu Beginn etwas aktiver war, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, beide Teams ließen es zu häufig an Präzision vermissen. Auch Durchgang zwei benötigte etwas Zeit, um an Fahrt aufzunehmen. Chancen gab es erst in der Schlussphase: Bei Ansbach verpasste Schelhorn knapp, Buchbach hatte durch Sztaf die späte Führungschance. In den finalen Minuten konnten sich auch beide Keeper nochmals auszeichnen und hielten die Null.

Burghausens Aufholjagd wird nicht mit Sieg belohnt

Zwischenzeitlich sah es am Freitag im ersten Durchgang nach einem klaren Erfolg der kleinen Bayern aus, die durch Zvonarek und Neuzugang Berisha bereits mit 2:0 führten. Doch dann schlug die Stunde von Burghausens Winklbauer, der mit einem Dreierpack die Partie dreht. Letztlich bewies Bayern-Trainer Holger Seitz mit der Einwechselung von Copado ein glückliches Händchen, der wenige Minuten später den 3:3-Endstand in einer teils wilden Begegnung besorgte.

Memmingen ärgert Titelfavorit Würzburg

Die favorisierten Gastgeber waren zwar tonangebend und hatten bereits nach sechs Minuten die Chance zur Führung - Hägele und Wegmann brachten die Kugel nach einer Ecke nicht ins Netz -, ansonsten tat sich Würzburg aber schwer, Offensivakzente zu setzen. Die Gäste standen derweil meist sicher und hatten in der 23. Minute die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs. Maier traf nach einem Konter aber nur den Pfosten und im Nachschuss seinen Teamkameraden. Vor der Pause nahm der FWK dann noch einmal etwas Schwung auf, Zaiser und Caciel fehlte aber die Durchschlagskraft. Ähnlich verlief der zweite Abschnitt. Die Kickers hatten weiterhin mehr vom Spiel und auch mehr Abschlussgelegenheiten. Ein Tor wollte aber nicht fallen, zudem blieb die Pfeife nach einem vermeintlichen Handspiel im Memminger Strafraum stumm. So blieb es beim sicherlich für Würzburg unbefriedigenden 0:0.

Am Donnerstag eröffneten zwei Neulinge die neue Saison der Regionalliga Bayern. Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth traf auf Bayernliga-Meister SV Schalding-Heining. Vor rund 2600 Zuschauern war es nicht nur ein Duell der Neulinge, auch Ex-Profi und Nürnberg-Ikone Marek Mintal stand erstmals in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie der Wagnerstädter. Trotz klar verteilter Kräfte-Verhältnisse bot Schalding dem Drittliga-Absteiger über weite Strecken Paroli. In einer unterm Strich recht zähen Auftaktpartie markierte Bayreuths George den einzigen Treffer des Abends.