Mintals Bayreuth-Debüt glückt zum Auftakt - Favoriten prägen den Freitag

Als erste der fünf Regionalligen startete am Donnerstag die Bayern-Staffel in die Saison. Gleich zu Beginn feierte Marek Mintal bei seinem Debüt als Trainer der SpVgg Bayreuth einen knappen 1:0-Erfolg. Am Freitag wird es für die beiden Topfavoriten Würzburger Kickers und FC Bayern München II ernst.

Die Regionalliga ist zurück aus der Sommerpause. Am Donnerstag eröffneten zwei Neulinge die neue Saison der Regionalliga Bayern. Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth traf auf Bayernliga-Meister SV Schalding-Heining. Vor rund 2600 Zuschauern war es nicht nur ein Duell der Neulinge, auch Ex-Profi und Nürnberg-Ikone Marek Mintal stand erstmals in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie der Wagnerstädter. Trotz klar verteilter Kräfte-Verhältnisse bot Schalding dem Drittliga-Absteiger über weite Strecken Paroli. In einer unterm Strich recht zähen Auftaktpartie markierte Bayreuths George den einzigen Treffer des Abends.

Seitz wählt einen Umweg

Die großen Favoriten, zumindest wenn es nach den Trainern in der Liga geht, sind die Amateure des FC Bayern München und die Würzburger Kickers. "Die Favoritenrolle, die seiner Mannschaft in jener Trainerumfrage des kicker neben den Würzburgern zugewiesen wurde, nimmt Holger Seitz, der Trainer des FC Bayern II, nur über einen Umweg an: "Unser Ziel ist immer, unsere Talente stetig besser zu machen. Aber natürlich wollen wir auch nicht einfach nur mitspielen, sondern zeigen, dass viele Spieler höhere Ambitionen als Regionalliga haben." Die Rückkehr in die 3. Liga, in der die kleinen Bayern noch 2020 unter Sebastian Hoeneß die Meisterschaft feiern konnten, aus der sie aber ein Jahr später abstiegen, steht nicht im Vordergrund, wie Seitz betont.

Mit der jüngsten Verpflichtung des 31-jährigen Innenverteidiger-Routiniers Steve Breitkreuz aber wurden auch die Ambitionen untermauert. Dieser erklärte bei seiner Vorstellung: "Das vorrangige Bestreben ist, den Jungs beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen. Das gelingt am besten durch das Gewinnen." Die erste Bewährungsprobe wartet auf Breitkreuz und seine jungen Teamkollegen am Freitagabend mit dem Saisonauftakt bei Wacker Burghausen.

Wildersinn hat ausreichend Alternativen

Mit dem Selbstvertrauen eines Titelanwärters starten indes die Würzburger Kickers in die Saison. "Memmingen ist kein klassischer Aufsteiger", sagt Trainer Marco Wildersinn, der die Allgäuer beim Test gegen 1860 München selbst beobachtet hat, über den Auftaktgegner und fügt an: "Das ist eine gute Mannschaft, die sich aber auch in der neuen Liga zurechtzufinden muss. Wir werden versuchen, dass ihnen das am Freitag noch nicht so schnell gelingt." Würzburgs herausragender Offensivakteur der Vorsaison Ivan Franjic plagte sich in der Vorbereitung mit den Folgen einer Knie-OP herum. Er wird allenfalls als Teilzeitkraft zum Einsatz kommen, schließlich gibt es im Kader, auch durch die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Fabian Wessig (FC Augsburg II) ausreichend Alternativen. Die Qual der Wahl hat Wildersinn nach der Verpflichtung von Norman Quindt (TSV Havelse) auch auf der Torwartposition. Vincent Friedsam geht aber als Nummer 1 in die Saison und wird beim Auftakt am Freitagabend am Dallenberg das Tor hüten.

Unterfranken-Duell in Schweinfurt

Donnerstag und Freitag sind die Favoriten gefordert, am Samstag geht der Großteil des Spieltags über die Bühne: Schon ab 13 Uhr prüft Aufsteiger FC Eintracht Bamberg 2010 den Geheimfavoriten FV Illertissen, der aber im Falle eines Falles noch einige Hausaufgaben erledigen müsste, wenn er sich tatsächlich mit der 3. Liga befassen wolle.

Ab 14 Uhr steigt das Unterfranken-Duell zwischen Schweinfurt 05 und Viktoria Aschaffenburg. Ex-Drittligist Türkgücü München empfängt die U 23 des FC Augsburg, während die Reserve des 1. FC Nürnberg II unter ihrem neuen Trainer Andreas Wolf die DJK Vilzing zu Gast hat. Nürnbergs Lokalrivale SpVgg Greuther Fürth II misst sich zeitgleich mit dem TSV Aubstadt.

Abgerundet wird das Wochenende um 17 Uhr mit dem Duell TSV Buchbach gegen SpVgg Ansbach, zwei Abstiegskandidaten der Vorsaison. Beide Teams befassen sich auch diese Saison zumindest vorerst weiter mit dem Kampf um den Klassenerhalt.