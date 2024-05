Vilzing: Chrubasik geht, Schröder bleibt, Özbay kommt

Der Kader der DJK Vilzing für die kommende Spielzeit nimmt Formen an. So kann der Vizemeister weiter mit Lukas Schröder planen, der 22-jährige Allrounder verlängert für ein weiteres Jahr beim Regionalligisten. Lucas Chrubasik hingegen wird seinen Vertrag nicht verlängern und sich zum Saisonende verabschieden. Der 24-Jährige war im Januar 2023 von der SpVgg Bayreuth an den Huthgarten zurückgekehrt. "Die Sache ist einfach die, dass sich die persönliche sportliche Situation nicht so entwickelt hat, wie er und der Verein sich das vorgestellt haben," so Abteilungsleiter Roland Dachauer. Vom Landesligisten SC Luhe-Wildenau wechselt zudem Sturmtalent Erol Özbay (20) nach Vilzing und wagt den Sprung in die Regionalliga. "Erol hat schon das ein oder andere Training bei uns mitgemacht, er hat da schon angedeutet, dass er richtig viel Potenzial mitbringt."