Viktorias Top-Torjäger Marseiler wird Köln verlassen

Mit elf Treffern führt Luca Marseiler die interne Torjägerliste bei Viktoria Köln an. Durch seine Leistungen (kicker-Durchschnittsnote 2,84) weckt der 27-Jährige natürlich Begehrlichkeit. So hatte Nürnberg bereits im Winter Interesse gezeigt. Damals gab die Viktoria wohl nicht ihre Freigabe. Da Marseilers Vertrag am Saisonende allerdings ausläuft, müssen die Kölner ihn ziehen lassen.