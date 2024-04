Pause im Sportpark Höhenberg! In einem unterhaltsamen Drittligaspiel geht die Viktoria mit einer knappen 2:1-Führung in die Kabine. Die Kölner erwischten den deutlich besseren Start, profitierten von Fehlern der Gäste und gingen mit 2:0 in Führung. Doch Münster fand ab der 20. Minute besser in die Partie und arbeitete sich nach und nach ins Spiel. Gleich mehrfach hatte das Team die Chance auf den Anschlusstreffer, ehe Koulis traf. Für die zweite Hälfte ist hier noch alles offen.