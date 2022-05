"Vielseitig einsetzbar": Ingolstadt holt Kopacz aus Würzburg

Die Würzburger Kickers sind aus der 3. Liga abgestiegen, David Kopacz wird der Spielklasse allerdings erhalten bleiben: Der Mittelfeldmann spielt in der kommenden Saison für Ingolstadt.

"Mit David Kopacz konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen, der im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist und unser Angriffsspiel beleben wird. David ist technisch sehr gut ausgebildet und in der Lage immer wieder selbst in torgefährliche Räume zu gelangen sowie seine Mitspieler dort in Szene zu setzen", freut sich FCI-Sportdirektor Malte Metzelder auf der Ingolstäder Website über den neuen Mann.

Im Juli 2020 wechselte Kopacz von Stuttgart nach Würzburg. Der 22-Jährige kam in der 2. Bundesliga 32 Mal für die Kickers zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Ein Jahr später lief der Mittelfeldmann nach dem Abstieg 34 Mal in der 3. Liga auf und traf dabei viermal. Mit Würzburg musste er den zweiten Abstieg in Folge hinnehmen. Kopacz bleibt jedoch in der 3. Liga und geht dort mit Zweitliga-Absteiger Ingolstadt an den Start.

"Der FC Ingolstadt 04 ist ein junger, ambitionierter und zugleich sehr familiär geführter Verein - eine Mischung, die mir super gefällt. Bei den Gesprächen hatte ich ein richtig gutes Gefühl und bin überzeugt, mich hier bestmöglich weiterentwickeln zu können. Nun freue ich mich schon auf das Team und die ersten Einheiten nach der Sommerpause", so der neue Mann.